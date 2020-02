Új operatív igazgató a Magyar Marketing Szövetség élén

A 2020-as év kiemelten fontos a Magyar Marketing Szövetség számára – mondja Hinora Ferenc, a szervezet elnöke. „A tavasszal esedékes éves közgyűlésre már abban a szellemben készülünk, hogy tovább erősítsük a szövetség saját márkáját és egyúttal a pozícióját is, a piacon és a szakmán belül egyaránt. A szervezet a jövőben még nagyobb figyelmet kíván fordítani a megbízói-, illetve hirdetői oldal képviseletére és szakmai támogatására. Nézetünk szerint a szakma alakításában az eddigieknél hangsúlyosabb, tudatosabb szerepet játszhatnak a megbízói szektor képviselői. Ezek a szereplők a KKV-k világától egészen a vezető hazai és világmárkákig átszővik a szakmát. A megbízók képviselői valódi főszerepet érdemelnek” – hangsúlyozza az elnök.

Ez a stratégiai irány egyúttal értékteremtő lehetőséget kínál a szolgáltatói oldal és az oktatók számára is: egy olyan aktív és a szakmát formáló szervezetnek lehetnek a tagjai, amely elkötelezett a megbízói oldallal való közös értékteremtésben – teszi hozzá Hinora Ferenc. A Magyar Marketing Szövetség idén is számos olyan programot szervez, amely vonzó platformot teremt a szakmai szereplők számára fontos kérdések megválaszolására. A programok közül kiemelkedik a szeptember 17-én és 18-án megrendezésre kerülő Marketing Summit Hungary, amely idén a meghatározó iparágak képviselői által felvetett marketing kihívások köré épül. A programalkotás folyamata a megbízók bevonásával megkezdődött, a munkában természetesen már a szervezet új vezetője is részt vállal.

Katona Norbert, a szövetség operatív igazgatója ezt megelőzően négy évig volt aktív tagja a szövetség elnökségének, nevéhez fűződik a megbízói kör fórumának, a Marketing Döntéshozók Klubjának az életre hívása és irányítása is. A szakember 2011-ben üzletviteli tanácsadásra szakosodott közgazdászként diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen, 2019-ben pedig a Debreceni Egyetemen szerzett doktori fokozatot menedzsmentből, e mellett évek óta a Budapesti Műszaki Egyetem óraadó tanára, ahol kommunikációs-kampánytervezés szemináriumot vezet. A szervezet vezető képviselője az elmúlt közel 20 évben az üzleti életben tett szert széleskörű szakmai és menedzsment gyakorlatra a marketing, a kommunikáció, a kereskedelem, a minőségmenedzsment, illetve a társadalmi felelősségvállalás területén. A Szerencsejáték Zrt.-nél korábban többek között a marketing és kommunikációs terület, napjainkig pedig a kereskedelmi terület helyettes vezetőjeként tevékenykedett. Szerteágazó szakmai és vezetési ismerete stabil alapot teremt arra, hogy a Magyar Marketing Szövetség továbbra is a hazai marketingszakma elsőszámú eligazodási pontja legyen - írják.