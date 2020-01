Új vezető a Neo Interactive élén

Pavláth Zita – aki a neo-t megelőzően az ACG reklámügynökség ügyvezető helyettes operatív igazgatójaként dolgozott – 20 éve van jelen a kommunikációs szakmában, ebből 6 évet töltött el integrált kommunikációban, 14 évet pedig digitális területen. Vezetői, cégépítői karrierjét a Kirowskinál kezdte – Magyarország legelső digitális account directoraként –, majd az Arcus Interactive szervezeti keretein belül felépítette a Publicis London budapesti hub-ját, ami 32 országot szolgált ki a CEE régióban digitális megoldásokkal. Később a RebelRouse tulajdonos ügyvezetőjeként 3 éven át az Effie listák élén állt a legtöbb döntős alkotással, egyebek mellett átvehette a Platina Effie-t 2011-ben a Volkswagen digitális kampányával. 2013-ban az ACG Digitalhoz váltott, ahol irányításának 5 éve alatt 16-ról 45 fősre növekedett az ACG digitális lába. Ezt követően léphetett az anyacég, az ACG ügyvezető helyettesi posztjára, ahol elsődleges feladata volt, hogy megtervezze és kialakítsa a 100 fősnél nagyobbra növekedett ügynökség szervezeti felépítését, az egységes felelősségi köröket ésmunkafolyamatokat

Soós Gergely, a Neo Interactive tulajdonosa így összegezte a változásokat: „2020. februárjában tölti be a neo a 18. életévét, kvázi nagykorúvá válik. Ilyen sok évvel a háta mögött egy ügynökségre szerintem alapvetően két út várhat: bepunnyad vagy lépést vált. Mi utóbbi mellett döntöttünk tulajdonostársammal, Nagy Katival, és ennek köszönhető Zita érkezése, és az én kiszállásom is a NeoPayből. Sok sikert kívánok Benda Gergőnek a Moneytou-val, remélem, fényes jövő elé néznek immár kockázati tőkebefektetővel is megerősödve, én azonban úgy döntöttem, hogy az üzleti életben a figyelmemet és energiámat a Neo Interactive-ra és – amiben csak igényli – az irányítópultnál ülő Pavláth Zita támogatására fordítom. Közel két éve már nem én vagyok a neo-ban az ügyvezető, és optimizmusra ad okot, hogy ez idő alatt bebizonyosodott, működik a cég az én operatív részvételem nélkül is. Tehát kvázi megvalósult a tulajdonosi és menedzsment funkciók elválasztása, ami a legnagyobb akadálya szokott lenni a tovább fejlődésnek. Innen indulunk tehát most, és a folytatásban nagy szerepe lesz Zita nem csak szakmai, hanem cégépítő tudásának, tapasztalatának is.”