Újabb budapesti szállodáit nyitja meg a Danubius Hotels

A június 15-én újranyitott Helia után újabb két fővárosi szálloda fog ismét megnyitni. A háromcsillagos Erzsébet július 17-től, a patinás Gellért pedig augusztus 7-től lesz újra elérhető a vendégek számára. A Danubius Hotels „Biztos Pihenés” protokollja körültekintő intézkedésekkel garantálja vendégei és munkatársai egészségének védelmét újranyitó szállodáiban - írják.

„A járvány kitörése óta kialakult helyzet nagyfokú rugalmasságot és folyamatos újratervezést vár el tőlünk. Van olyan szállodánk, amelyet az eredeti terveinknél előbb tudunk megnyitni, hiszen döntéseink a keresletre és a járványhelyzet óta megváltozott fogyasztói igényekre épülnek. Az Erzsébet szálloda belvárosi lokációja és 3 csillagos hotelként kedvező árfekvése miatt egyaránt vonzó célpont lehet a külföldről tömegközlekedéssel érkező, és a pár napra Budapestre látogató belföldi turistáknak is. Augusztus 7-én pedig újranyit a Danubius Hotel Gellért is. A nagy múltú szállodába folyamatosan érkeznek foglalások, illetve az esküvői szezon kapcsán is mutatkozik iránta kereslet, így bízunk benne, hogy ismét sok eseménynek otthont tud majd adni a szálloda” – mondta el Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója.