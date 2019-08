Újabb magyarországi üzletekkel bővül a Starbucks

A Starbucks új, Duna Plazaban található kávézójával együtt már 28 magyarországi taggal rendelkezik a kávézólánc. A közeljövőben pedig újabb egységek nyitása is várható.

A nagyközönség számára a július 8-án megnyitott egységet kiváló elhelyezkedése és a körülötte pezsgő városi élet miatt választotta a márka közép-európai vezetése. A Duna Plaza Magyarország első bevásárlóközpontjaként 1996-ban nyitotta meg kapuit. A korábbi tradicionális áruházakkal (Sugár, Skála, Flórián) ellentétben ez az épület igazi amerikai stílusú plázaként működik mind a mai napig, így kézenfekvő volt, hogy az egyik legjellegzetesebb amerikai márkának is legyen itt üzlete.

A 157 négyzetméteres, második emeleti kávézó a szokásos Starbucks-hangulatot idézi natúr, kávébarna és olajzöld színekkel, kényelmes bútorokkal, és a megszokott szélesen elnyúló bárpulttal.

„Nagy öröm számunkra, hogy Budapest egyik leggyorsabban fejlődő környékén nyithattuk meg a Starbucks magyarországi hálózatának legújabb tagját” – mondta Kerek Fanni, a Starbucks magyarországi brand managere. „Reméljük, hogy ez a kávézónk is, akárcsak az előzőek, hamar elnyeri a helyiek szeretetét, és a kiváló termékek és kiszolgálás mellett sikerül egy új közösségi teret is létrehoznunk” – osztotta meg a kávézólánc elképzeléseit a szakember.

A kávézólánc a következő időszakban tovább folytatja budapesti és vidéki terjeszkedését is. Szegeden az ősz folyamán már a második Starbucks kávézó nyílik. Az első Csongrád megyei egység mind a helyiek, mind az ott dolgozók tetszését elnyerte, ezért szeretnék kihasználni a városban rejlő további potenciált egy újabb üzlet nyitásával. Év végéig egy újabb magyar városban, Pécs belvárosában is új üzlet nyílik, így a téli időszaktól kezdve a baranyaiak is élvezhetik a Starbucks ízeit.