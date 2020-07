16 alkotó. 14 történet. A leghíresebb lengyel filmesek közül néhányan bemutatják, hogy milyen az élet a járvány miatt elrendelt kötelező bezártságban.

Az HBO Europe felkért 16 filmest (a projektek közül kettőt alkotópáros jegyez), hogy készítsenek 14 rövidfilmet meghatározott keretek között. A történeteknek itt és most, a járvány ideje alatt kell játszódniuk, nem lehetnek 10 percnél hosszabbak, az érvényben levő korlátozások betartásával kell elkészülniük és a filmeseknek egyedül kell leforgatniuk az anyagot négy hét alatt. A formáról és a műfajról viszont szabadon dönthetnek.

A filmesek névsora: Jacek Borcuch, Andrzej Dragan, Krzysztof Garbaczewski, Renata Gąsiorowska, Magnus Von Horn, Paweł Łoziński, Jan P. Matuszyński, Tomek Popakul, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Skonieczny, Małgorzata Szumowska / Michał Englert, Mariusz Treliński, Anna Zamecka / Sung Rae Cho és Xawery Żuławski.

Izabela Łopuch, az HBO Lengyelország saját gyártású tartalmakért felelős vezetője elmondta: „Miközben az emberiség karanténba kényszerült, a művészet átlépi az országhatárokat és legyőzi a korlátokat. Az Otthon (lengyel változat) című projekt a művészi szabadság révén született, és a személyes szabadság korlátozását örökíti meg. Remélem, hogy inspirálóan és megindítóan mutatja majd be a változás állapotával járó emberi küzdelmeket – ahogyan az eddig ismert világunkat új alapokra kell helyeznünk.”

Antony Root, az HBO Europe műsorfejlesztésért és gyártásért felelős vezetője hozzátette: „A televízió és a film most minden eddiginél fontosabb eszköz az emberek összekötésére, és a kisfilmek mindegyike egy erőteljes, egyéni történetet mesél el, ám mindegyik a közös élményünkből indul ki. Büszke vagyok rá, hogy a spanyolországi At Home projektünk mellett a lengyelországi alkotóközösséggel is együtt tudunk működni ebben a kihívásokkal teli időszakban és platformot biztosíthatunk ahhoz, hogy elgondolkodtassák és elszórakoztassák a közönséget addig is, amíg a mozgóképgyártás biztonságos körülmények között újra nem indulhat.”