2,2 millió forintot gyűjtöttek a Sláger FM hallgatói

Szinte egymásnak adták a kilincset a 95.8 Sláger FM stúdiójában hazánk közismert személyiségei, sportolói és énekesei, akik csatlakoztak a Sláger FM és az Ökumenikus Segélyszervezet közös, 'Hull a pelyhes' elnevezésű adománygyűjtó akciójához. Több sportoló – köztük Kiss Gergely vízilabdázó, Dombi Rudolf kajakozó, Gyurta Dániel úszó – a Sláger Reggel műsorvezetői és számos közéleti személyiség ajánlotta fel egy-egy olyan relikviáját, melyre a hallgatók is licitálhattak - írják.

Emellett a 1353-as adományvonal is folyamatosan élt, a hallgatók egy hívással vagy SMS elküldésével szintén a szervezet munkáját segíthették ezen a napon. A 'Hull a pelyhes' adománygyűjtő napon számos hazai énekes, köztük Nika, Judy, Caramel, a Neoton, a Soulwave, az Animal Cannibals, a Honeybeast, Völgyesi Gabi, a New Level Empire, Tóth Vera, Király Viktor énekelt, valamint karácsonyi dalpremierrel kedveskedett a hallgatóknak Király Linda és Rúzsa Magdi is.

„A Sláger FM valamennyi munkatársa nevében nagyon szépen köszönjük hallgatóinknak, hogy segítették ezt a fontos ügyet! Minden évben egy teljes napot szentelünk annak, hogy segítsük az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját az ünnepi időszakban is. Ugyanakkor hallgatóinknak is szeretnénk szebbé tenni az ünnepeket. A 'Karácsonykor is a Sláger FM-et hallgatom' játékunk idén is folytatódik. Ennek keretében hallgatóink 50 ezer forintot vagy halmozódás esetén ennek a többszörösét, akár 1 millió forintot is nyerhetnek" – tette hozzá Ürge Dezső, a 95.8 Sláger FM vezérigazgatója.