2020-as médiapiaci előrejelzést készített a Whitereport

A Whitereport-elemzés és előrejelzés főbb konklúziói a következők:

• 2019 őszén a Whitereport-adatbázisra épülő európai szintű előrejelzésükben arra hívták fel a figyelmet, hogy a nemzeti médiapiacoknak és az EU kormányzati döntéshozóinak öt évük maradt arra, hogy változtassanak a hatályos versenyjogi és adózási szabályokon és egyenlő versenyfeltételeket teremtsenek a tartalomszolgáltatók és az online platformok között, hogy elkerülhessünk egy újabb, immár talán helyrehozhatatlan válságot.

• 2020-ban azonban a koronavírusjárvány idézett elő drasztikus változásokat. Ez a válság más, mert

#mindenkireveszélyes: a magyarországi nagyságrendileg 1000 hagyományos tartalomszolgáltatótól a globális online platformokig gyakorlatilag minden szereplő bevételét, üzletmenetét egyaránt sújtja. A hazai médiavállalatok 98%-a mikrovállalat, így tőkeerejük sérülékenyebbé teszi e szegments mint a globális techcégeket. Igazi nyertes sincsen, mert az egyes szegmensekben megnövekedett tartalomfogyasztást nem követik le a reklám-, illetve a fogyasztói költések.

Példátlan mértékű visszaesést hoz: A Whitereport szakértői becslése szerint 2020-ban éves átlagban minimum kétjegyű, akár 25% mértékű médiavállalati bevételvisszaesés következhet be a veszélyhelyzet elhúzódásától és a kormányzati intézkedések jellegétől és gyorsaságától függően. Ez nagyságrendileg 40 -100 mrd Ft médiavállalati bevételkiesést és jelentős beszűkülést hozhat a magyar nyelvű tartalomkínálatban. A járvány és kormányzati rakciók szempontjából extrém lassú/passzív, egyelőre számításba nem vett forgatókönyv esetén még a 25% éves bevételcsökkenésnél is rosszabb forgatókönyv is kialakulhat - írják.

Részletek: itt.