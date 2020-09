24.hu: Percenként egymilliót fizetett angol leckét kínáló műsorért az állami cég

Egy éven át tartó levelezés, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság közbelépésével sikerült megszerezniük a hagyományosan földfelszíni sugárzással, az utóbbi bő egy évben pedig milliárdos állami rendezvényszervezésekkel is foglalkozó Antenna Hungária Zrt. szerződéseinek listáját. Ebből derült ki, hogy az egyébként műsorkészítéssel is foglalkozó állami cég 2019 júniusában 240 millió forintos szerződést írt alá Horváth László cégével, a Magno Studio Kft.-vel - írják.

A csaknem negyedmilliárd forintért 50 darab, nettó 4 és 5 perc közötti epizód készült el a nyelvoktató kisfilmekből. Percenként tehát körülbelül egymillió forint közpénzt vitt el a műsor, amelynek jelentős részében Szalai Nóra, az 5 perc angol brand arca és létrehozója egy kanapén ül és magyaráz, a fennmaradó időben pedig egy fehér háttér előtt egy maroknyi szereplő ad elő pársoros dialógusokat - teszik hozzá.

Több szakembert is megkérdeztek arról, mennyi idő alatt vehették fel a műsor 50 epizódját, reális-e az árazás. Az egyik, névtelenséget kérő forrás szerint az ilyen, egy kameraállásos, különösebb technikai, díszletbeli kihívásokat nem támasztó munkáknál nem reális a percenként egymilliós ár, már csak azért sem, mert az 50 epizód felvétele jelentős ráhagyásokkal sem lehetett több 8–9 munkanapnál, az utómunka pedig nem igényelt olyan speciális kapacitást, ami megdobhatta volna a költségeket. Egy másik forrás szerint az ár akkor lehet reális, ha a résztvevőket valamiért kiugró mértékben díjazták, vagy ha ismert rendezőre bízták a munkát.

Az 5 perc Media Kft.-ben Szalai Nóra társtulajdonosa a nyilvános cégadatok alapján vele egy címre bejelentett Tóth Péter, akinek a Habony-körig érnek az üzleti kapcsolatai. Tóth Péter üzlettársa Halkó Gabriellának, a TV2 egykori gazdasági igazgatójának is, mégpedig a Press & Belt Produkciós Iroda Kft.-ben. Ez a cég azzal került be a hírekbe, hogy éveken át fizetett Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadónak. Nem is keveset: a NAV 2015 tavaszán indított vagyonosodási vizsgálatából a 444.hu által megszerzett információk alapján Habony saját bevallása szerint 2011 és 2013 között körülbelül évi bruttó 3,5 millió forint körüli összegeket keresett a Press & Belt Kft.-nél, amelynek már abban az időszakban is tulajdonosa volt Tóth - írják.