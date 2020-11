Furcsa dolgok történtek mostanában az amerikai tévécsatorna háza táján.

Vannak cenzúrára utaló jelek, elhamarkodott döntések, némely témákról pedig nem lehet teljesen szabadon beszélni. A Fox pálfordulása azonban egy kisebb konzervatív csatornának még jól jöhet - írja összeállításában a V4NA hírügynökség.

A Fox News 1996-ban kezdte meg a sugárzást, célja vállaltan az volt, hogy a konzervatív nézőket megfogja. A televíziós csatorna az évek során azonban egyre inkább kezdett belesimulni a liberális mainstream sajtóorgánumok sorába. A folyamat az elmúlt napokban csúcsosodott ki.

Bár a Fox alapvetően barátian viszonyult Donald Trumphoz, az amerikai elnök az elmúlt időben többször is kritizálta a csatornát. Idén nyáron Trump nagyon keményen odaszúrt a Foxnak a CBN televíziónak adott interjújában.

- fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy hétvégén a napközbeni műsorokban hajtóvadászatot indítottak ellene.

Trump az elnökválasztás napján a Fox and Friends című műsornak adott interjúban is kritizálta a csatornát, többek között azt állította, hogy a televízió sokat változott az elmúlt négy évben, illetve több megjelenést biztosítottak a demokratáknak, mint a republikánusoknak.

Az elmúlt időszakban a Fox rengeteg olyan hibát követett el, amely cenzúrára enged következtetni, illetve olyan témák is akadtak, amelyeknek láthatóan nem örültek a szerkesztők, és próbálták eltussolni azt. A Fox még a kampányban lényegében megvédte Soros György amerikai tőzsdespekulánst.

A csatorna az amerikai képviselőház korábbi elnökével, Newt Gingrichcsel készített interjút. A politikus arról beszélt, hogy némely városokban

Hangsúlyozta, hogy

Harris Faulkner, a Fox News műsorvezetője azt mondta Gingrichnek, hogy nem szükséges Sorost bevonni a vitába, nem kellene megemlíteni a nevét. Ekkor néhány másodperces kínos pillanat tanúi lehettek a nézők, mert Gingrich erre visszakérdezett:

Harris Faulkner később bocsánatot kért a kínos pillanatokért.

A választás estéjén a Fox továbbá egy érthetetlen döntést is hozott, ugyanis nagyon hamar, látszólag megalapozatlanul azt állították, hogy Joe Biden behúzta Arizonát. Ez azért is furcsa, mert más csatornák ezt nem jelentették ki. Az államban még e cikk írásakor is számolták a voksokat. A Fox nem vonta vissza a döntését, ami felháborodást váltott ki a konzervatívok között.

Még a CNN sem mondta ki, hogy Biden nyerte volna Arizonát.

Az ügy mögött az állhat, hogy a Foxnál egy Arnon Mishkin nevű demokrata elkötelezettségű ember dönt az államok odaítéléséről az egyes jelölteknek. Mivel még tart a szavazatszámlálás, lehetséges, hogy a csatornának igaza lesz, és Biden megnyeri Arizonát, azonban november harmadikán egyértelműen túl korai volt győztest hirdetni.

Kayleigh McEnany, a Fehér Ház sajtófőnöke néhány napja sajtótájékoztatót tartott, amelyben többek között arról beszélt, hogy a választás nem ért véget, és szólt arról is, hogy a jogszerű szavazatokat akarják megszámoltatni.

Ekkor a Fox elkapcsolt az élőben mutatott sajtótájékoztatóról, és a műsorvezető, Neil Cavuto magyarázni kezdte, hogyMcEnany csalással vádolja a másik oldalt, és ezt bizonyítani kellene.

Egy másik eset során egy bekapcsolva maradt kamera felvette Sandra Smith műsorvezető reakcióját arra a felvetésre, hogy attól, mert a sajtó valakit elnöknek nevez ki, még nem lesz az. Smithen jól látszik az értetlenség.

Úgy tűnik, hogy a csatorna nem is akarja titkolni, hogy a volt alelnöknek szurkoltak. A Fox tulajdonosának, Rupert Murdochnak a felesége,Kathryn Murdoch, miután a sajtó november 7-én Joe Bident nevezte meg győztesnek, a Twitter-oldalára azt írta ki, hogy "megcsináltuk".

A Fox pálfordulásának azonban győztesei is lehetnek. Ilyen például a Newsmax, amely egy kisebb jobboldali, konzervatív csatorna.

A Fox arizonai fiaskója, illetve, hogy Floridát csak csúszva ítélték oda Trumpnak, annyira felháborította a konzervatívokat, hogy hangot is adtak nemtetszésüknek.

- írta Travis Tritt countryénekes.

Andrew Giuliani, az elnök különleges asszisztense pedig azt nyilatkozta a csatornának, hogy a Newsmaxet nézik minden tv-n a Fehér Házban.