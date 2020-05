A Karib-tenger kalózaié lesz a főszerep a Paramount Channelen

Szentgáli György Deafact a főbb karakterekből inspirálódva készítette el a videóajánlók zenéjét, mindezt Hans Zimmer stílusától a metálon át az „egyszálzongoráig”.

A kifejezetten a promóvideókhoz készülő zenei anyagot a világhírű Drunken Sailor című dal inspirálta. Míg a generic promóban egy nagyzenekari, Hans Zimmer stílusjegyeit hordozó változatot hallhatunk, a rövid teaserben zongoraszóval elevenedik meg a dal, Elizabeth Swann videójában pedig rock-metál hangszerelésben hangzik fel a közkedvelt motívum.

Saját promót kapott természetesen Jack Sparrow és Will Turner is. Szentgáli György Deafact nemcsak a zeneszerzője a projektnek, hanem a hangmérnöki munkát is ő jegyzi.