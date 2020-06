A LifeTV-re gurult a Potyautas Garami Gáborral!

A népszerű rádiós - zenész anyósülésére Magyarország legnépszerűbb sztárjai ültek be, hogy tabuk nélkül beszélgessenek életük éppen aktuális eseményeiről. A Potyautas, a websorozat legjobb epizódjainak válogatásával most először mutatkozik be televíziós formátumként, kizárólag a LifeTV-n.

- Az anyám szerint sokkal korábban mondtam ki azt a szót, hogy autó. minthogy anya. Nyilván nem véletlen, hogy a mai napig szeretek autózni és nagyon szeretem hallgatni az embereket. Sok tanulságos és szórakoztató történet hangzott már el az autóban. Volt, amikor annyira magával ragadott a történet, hogy a vendégem figyelmeztetett rá, nehogy piros lámpán hajtsak át... Nagyon örülök, hogy ezeket az izgalmas beszélgetéseket most a LifeTV-n keresztül újra megoszthatom a nézőkkel! – mondta Garami Gábor.

Potyautas, avagy gurul a Garami - a népszerű websorozat korábbi epizódjai most a LifeTV-n, minden hétköznap reggel 9:00-tól.