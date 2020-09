A Neked van testvéred? pályázat legújabb kisfilmjei az M2 Gyerekcsatornán

A pályázattal a testvér kapcsolatok, a testvéri szeretet fontosságára szerették volna ráirányítani a legkisebbek figyelmét. A legjobb beérkezett fogalmazásokat az MTVA stábja megfilmesítette és a közmédia gyerekcsatornáján vetítik. A legújabb alkotások, a kezdeményezés már második évadának kisfilmjei a következő hétvégéken lesznek majd láthatók, méghozzá szeptember 27-én a Varázslatos rajzok, egy héttel később, október 4-én pedig A lapocska.

A kisfilmek különlegessége, hogy a forgatásokon részt vehettek a történetek írói is családjukkal, és bekukkanthattak a színfalak mögé, milyen is egy forgatás. Mennyi ember összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy egy rövid film elkészüljön? Kik dolgoznak a háttérben: mit csinál az operatőr, a rendező, a dramaturg, vagy mit jelent az, hogy utómunka. Így amellett, hogy az egész ország láthatja a történeteiket, igazi élménnyel is gazdagodtak a kiválasztott fogalmazások szerzői.

A pályázat népszerűsége és sikere arra ösztönözte a pályázat ötletgazdáját, Szentendrei Adriennt és a csatornát, hogy meghosszabbítsák a kiírást. Így, aki a kisfilmek megnézése után kedvet kap az íráshoz, nyugodtan ragadjon tollat és az elkészült fogalmazását küldje a hetedhetkaland@mtva.hu címre.