A Netflix profitál a járványból

A járványhelyzet és a leállt forgatások ellenére is nyereséges a Netflix, derül ki a streaming szolgáltató tartalomigazgatója, Ted Sarandos CNN-nek adott interjújából.

Ted Sarandos a Netflix tartalomigazgatója a CNN-nek megerősítette, hogy a streaming oldal gazdaságilag meglehetősen jól teljesít még annak ellenére is, hogy a világméretű COVID-19 járvány miatt számos forgatásukat kellett lefújni, vagy szüneteltetni, így többek között állnak a The Witcher és a Stranger Things munkálatai is - tudósít az Epicstream cikke.

A cég büszke arra, hogy fontos szolgálatot tesz azoknak az embereknek, akik az otthonukban ragadtak, és a reménytelenséggel küzdenek. Ez jól példázza, milyen fontos szerepe van a szórakoztató iparnak az életünkben - írják.

"Büszkék vagyunk rá, hogy ennek részesei lehetünk. Vagyis hogy, megpróbálhatjuk az otthon ragadás élményét egy kicsit elviselhetőbbé, akár még élvezhetőbbé is tenni az emberek számára, és adhatunk valamit a családoknak, ami köré odagyűlhetnek, valamit, amiről beszélhetnek, hogy kevésbé érezzük elszigetelve magunkat, akkor is, ha fizikailag távol vagyunk egymástól" - nyilatkozta Ted Sarandos.