A TLC új sztárja nem kíméli az önjelölt internetes szakértőket sem

2018-ban egy új őrület söpört végig a televíziózás világában: nézők milliói tapadtak a képernyőhöz, hogy végignézzék, ahogyan Dr. Pimple Popper, a Los Angeles-i bőrgyógyász sokkoló látványt nyújtó műtéteket hajt végre páciensein - írják közleményükben. A TLC gondoskodott a doktornő utánpótlásáról: hamarosan Dr. Emma Craythrone dermatológus is megnyitja rendelőjét a csatornán, akivel szeptember 27-től, minden pénteken 21.00 órakor találkozhatnak majd a nézők. De ki is ő valójában, és mit várhatunk tőle? Kiderül a vele készült rövid beszélgetésből.

Ha jól tudom, 26 éve vagy a pályán. Mi a legnehezebb része a munkádnak?

A munkám legnehezebb része az, amikor a gyógyszer sem nyújt megoldást a pácienseim problémájára, és a kezelés után is fennmaradnak ugyanazok az állapotok. Ilyenkor nem tehetsz mást, minthogy támaszt nyújtasz a betegednek, ami nagyon nehéz, ha olyan típusú orvos vagy, amilyen én. Mindent rendbe akarok hozni, vagy legalábbis jobbá tenni. Viszont amikor azt látod a pácienseden, hogy a gyógyszer nem hozza a várt eredményeket, lelkileg nagyon megterhelő számomra. Különösen, ha kisgyermekről van szó, és olyan sokáig elhúzódó bőrbetegsége van, ami tehert jelent a családjára nézve is. Bárcsak mindenkit meg tudnék gyógyítani, de nem tudok!

Az internet révén manapság rengeteg információ áll rendelkezésünkre a bőrproblémákat illetően. Mennyire hagyatkozhatunk az olvasottakra? Mik azok az interneten terjedő bőrápolási tippek, amikkel fel kellene hagynunk?

Rengeteg vlogger, és blogger kiáltja ki magát bőrszakértőnek, csak mert szeretnek bőrápolási termékekkel kísérletezni. Komoly aggodalomra ad okot, hogy az emberek ma az influenszerek véleményére hagyatkoznak bőrápolás terén is, annak ellenére, hogy őket csak a pénz, a nézettségért való sokkolás, és a követőtáboruk növelése motiválja. Én 26 évnyi tanulás után éreztem magamat olyannyira képzettnek, hogy tanácsot merjek adni. Ennyi év kellett ahhoz, hogy fel tudjam mérni a termékek összetevőit, és el tudjam dönteni, mi a jó, és mi nem. Talán a legfontosabb dolog, amit tanácsolni tudok, hogy ne vásároljatok online olyan termékeket, amik úgy hirdetik magukat, hogy “megszabadítanak az anyajegyektől.” Néhány ember “csodatevő tollat” vásárol, hogy leégesse anyajegyeit a kezéről. Akadnak olyanok is, akik egy fekete balzsam megvásárlásra adják a fejüket, amivel úgy hiszik, hogy otthon, saját kezűleg kezelhetik a bőrrákot. Három páciensem is volt, aki követte az online látottakat, és végül melanómában haltak meg…

Mi a műsor fő célja?

A műsor célja a felvilágosítás, hogy a nyilvánosság és az érintettek is okuljanak a bőrbetegségekből. Ideje felnyitni az emberek szemét, hogy lássák, milyen hatást gyakorolnak a bőrbetegségek az emberek életére, hogy helyénvalóbban reagáljanak azokra a helyzetekre, amikor egy bőrbetegséggel küzdőbe botlanak. Ahelyett, hogy arrébbülnének a buszon, vagy kiszállnának az úszómedencéből, talán figyelmen kívül hagyják majd a betegség tényét, és leülnek beszélgetni az érintettel. Egyrészt fel akarjuk hívni a figyelmet ezekre a betegekre, másrészt a nyilvánosság számára szeretnénk információt adni, és bemutatni, hogy milyen lehetőségekkel élhetnek a betegek. Ha hatalmas csomók, és dudorok éktelenkednek rajtad, tudd, hogy van megoldás. Akkor sincs világvége, ha 50 éve ugyanabban az állapotban vagy, és nem mered elhagyni a házat: más opcióval is élhetsz!