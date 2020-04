A Viasat History egy hónapra a Telekom Bónusz programjába költözik

A Magyar Telekom Bónusz programja egész májusban sugározza a Viasat History történelmi csatornát, amely ebben az időszakban izgalmas sorozatokat és az érettségizőket segítő műsorokat tűz adásra, például a nézők otthonába hozza az utóbbi évtizedek legnagyobb ásatásának eredményeit Pompei-ből. A ma legjobb állapotban fennmaradt antik romvárost egykor vulkánkitörés, 40 évvel ezelőtt pedig földrengés sújtotta. A világörökség részeként számontartott Pompei-ben így folyamatosan folynak a történelmet mentő munkálatok, ásatásoktól a renoválásokig. A Viasat History hozza először képernyőre azt a Pompei - Az eltemetett város felfedezése című kétrészes dokumentumsorozatot, amelynek készítői exkluzív módon követhették végig az utóbbi évtizedek legnagyobb volumenű feltárását – ennek során új zónákat nyitottak meg, és ezzel számos újdonságot fedeztek fel. Május 11-12. között 22:10-kor a csatorna a legmodernebb technológia segítségével újrajátssza a történelmet, bepillantást engedve a több ezer éves mindennapokba. A premierrel egy időben a Telekom MoziKlubjában is elérhetővé válik a sorozat mindkét epizódja.

„Elhivatottan dolgozunk azon, hogy hiteles és elgondolkodtató tartalmakat hozzunk az emberek nappalijába, ennek érdekében pedig a világ legjobb dokumentumfilmeseivel működünk együtt. Meggyőződésünk, hogy az alternatív nézőpontok, valamint a neves szakértők és a hiteles nyomozások hozzátesznek örökségünkhöz. A Pompei egy unikum sorozat, amelyet mindenképpen szerettük volna a lehető legszélesebb közönséghez eljuttatni, és a Magyar Telekommal együttműködve erre lehetőség is nyílt: 2020. május 1-31. között a bónusz csatornahelyen, azaz a 7-es programhelyen lesz a Viasat History, elérve ezzel minden lakossági IPTV- és Sat TV-előfizetőt, illetve TV GO felhasználót” – jelentette be Horváth Tamás, a Viasat World magyarországi vezetője, hozzátéve, hogy a csatornára jellemző örökzöld történelmi témák, illetve a II. világháborús és tényfeltáró műsorok az ismeretterjesztés mellett a szórakozva tanulást ösztönzik, amely különös segítség lehet a kialakult helyzetben az érettségizők számára is.

Így ismerhetik meg az érdeklődők a Bónusz csatornahelyen május 8-10. között 21 órától a történelmi adó Berlin, 1945-ben című dokumentumsorozatát is, azaz a német nép és a szövetséges katonák vereségének és újjáépülésének történetét. Május 18-20. között 21 órától A krétai csatában mélyülhetnek el a nézők, a könnyedebb, színes történelmi tartalmakra vágyóknak pedig kifejezetten ajánlott május 25-28. között A salemi boszorkányok premiere.