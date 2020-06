„A döntésekkel, amiket most hozunk, megmenthetjük a jövőt″

A Discovery új dokumentumfilmjének főszerepében láthattak a nézők, ami A műanyag története címet kapta. Több film is született már ebben a témában, mitől különleges ez a történet?

Azt gondolom az emberek nincsenek tisztában, hogy a műanyagszennyezés milyen mértékű befolyással bír az emberi egészséget illetően, így ez a film leginkább erre helyezi a hangsúlyt. A műanyagszennyezés nem csak a környezetünket teheti tönkre, de akár az életünket is. Ezen kívül betekintést nyerhetnek a frontvonalon küzdő bátor aktivisták életébe, akik nap, mint nap azért küzdenek, hogy új fejezet kezdődhessen a műanyag történetében.

Sokszor hallani, hogy emberek azért nem tesznek semmit a műanyagmentes életért, mert az ő befolyásuk nem elég nagymértékű a változás előidézésében. Mit tudnál tanácsolni azoknak, akik szeretnének belevágni a Zero Waste életstílusba, de nem tudják hogyan induljanak el?

Véleményem szerint nincs olyan, hogy kis mértékű befolyás, hiszen minden változás befolyással bír. A helyi termelőktől és gyártóktól való vásárlással kezdeném. Olyan termékeket ajánlanék, amelyek helyben készültek, és ami talán a legfontosabb, hogy nincs szükség hozzá csomagolásokra. Ilyenek a termelői boltok és piacok. De egyre népszerűbb és elterjedtebb a csomagolásmentes vásárlás, valamint az olyan üzletek nyitása, ahol lehetőség van saját dobozok és tárolók használatára.

Mi a helyzet a vállalkozásokkal, vagy az önkormányzatokkal? Ők hogyan inspirálhatják a dolgozóikat a műanyagmentes életre, akár most, a világjárvány idején?

Már a járvány idején lehetséges olyan lépéseket tenni, amelyek később is műanyagmentességre ösztönzik az embereket, mint például, ha fertőtlenítő állomásokat helyeznek ki a buszmegállókban, vagy boltok előtt. Kevesebb műanyag használatban és a vírus terjedésének visszaszorításában is segítség. Önkormányzatok és cégek esetében is fontos a helyi termelők támogatása. A szemétszállítás kérdésében kiemelt fontosságú lenne a dolgozók védelme, hiszen olyan vegyszereknek vannak kitéve, amelyekről nem is tudnak. Az embereknek jelenleg több ideje is van, ezért érdemes lenne felhívni a figyelmüket a Zero Waste-re, hogy megfelelő módon tudjanak tájékozódni a jelentéséről és alkalmazásáról a mindennapi élet során.

Mi volt a legmegdöbbentőbb tény, amellyel a dokumentumfilm forgatása során szembesültél?

Az egyik legmegdöbbentőbb tény talán, hogy a műanyagot gyártó cégek meddig képesek elmenni a profitnövelés érdekében. Azt eddig is tudtuk, hogy azért nem hagynak fel a gyártással, mert a céljuk, hogy minél nagyobb bevételhez jussanak, de azt én sem gondoltam volna, hogy ennek érdekében drasztikus lépésektől sem riadnak vissza. Erre remek példa a fenyegetés, emberi életek tönkretétele egy olajvezeték kiépítése miatt.

Miért fontos, hogy az emberek megnézzék a filmet?

A tudás hatalom. A műanyag igaz története ösztönzőleg tud hatni az emberekre, hogy összefogjanak és a közösség erejével képesek legyenek jobb jövőt építeni maguknak és a környezetüknek. A változás nem fog azonnal bekövetkezni, de a döntésekkel, amiket most hozunk megmenthetjük a jövőt.

Hogy tudod valakinek felhívni a figyelmét a problémára, ha annak rövid távon nincsenek látható hatásai?

Ilyen és ehhez hasonló filmekkel, mint A műanyag története, valóban meg tudjuk mutatni az embereknek az igazságot − az árat, amit azért fogunk fizetni, ahogy jelenleg élünk. Hiszen ez nemcsak arról szól, mit hozunk létre, hanem arról is, hogy azzal, amit létre hoztunk mi lesz később, hogyan befolyásolja a jövőt. Az a műanyag, amit ma a kezünkben tartunk, csak a természet sokmillió éves munkája árán bomlik le – visszatérni a természetbe pedig sosem fog.

A Műanyag története című dokumentumfilmet a The Story Of Stuff Project hozta létre a React To Film-mel együttműködésben; eredeti zenéjét Mike McCready (Pearl Jam) és Cody Westheimer szerezte; rendezte: Deia Schlosberg; producer: Kyle Cadotte, Megan Ponder és Stiv Wilson; társ-vezetőproducer: Dianna Cohen, Jackson Browne és Seven McDonald; vezetőproducer: Stiv Wilson, Coraline Charriol-Paul & Dennis Paul és Michael O'Heaney.