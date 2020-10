A hétvégi műsorok elsöprő eredményével a TV2 nyerte a nézettségi versenyt

A szombati Dancing with the Stars – Mindenki táncol című műsort megelőző Tények Plusz jól szerepelt, a 18-59 éves nézők 12,1%-a választotta és ezzel megnyerte idősávját az RTL Klub csatornával szemben. A táncos showműsor harmadik élő adása is magabiztosan nyerte idősávját, tehát a műsor alatt a TV2-t nézték a legtöbben, a második helyen az RTL Klub állt (TV2: 17,9% SHR; RTL Klub 7,7% SHR; célcsoport: A18-59). A konkurens csatornán futó Apatigris idősávjában is a TV2-t választották többen, hiszen míg a 18-59 éves nézők 10,1%-a, a 18-49 éves nézők 10,3%-a választotta a sorozatot, addig a TV2 azonos idősávját többen: a 18-59 évesek 14,7%-a és a 18-49 évesek 13,7%-a.

A szombati nap legnézettebb műsora a Dancing with the Stars lett mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59: 387 ezer fő; A18-49: 262 ezer fő; 4+: 882 ezer fő).

A hét másik sikere a szintén jó eredményeket elérő vasárnap esti Sztárban Sztár. Október 25-én a kilencedik adás a széria legnézettebb adása volt, szintén mindhárom célcsoportban (A18-59: 518 ezer fő; A18-49: 385 ezer fő; A4+: 962 ezer fő). Így az összes műsort figyelembe véve a nap és egyben a teljes hét legnézettebb műsora lett*. A fő konkurenssel szemben fölényesen nyerte idősávját, hiszen a műsort a 18-59 évesek 21,5%-a, míg az RTL Klub csatornát 13,6% választotta. A 18-49 évesek körében is nagy volt a különbség, mivel a műsort a korcsoportba tartozó nézők 22,1%-a, az RTL Klub azonos idősávját pedig 14,0%-a választotta. Az RTL Klubon futó Álarcos Énekes a saját idősávjában is alulmaradt a TV2-vel szemben mind a két célcsoportban, hiszen míg a 18-59 évesek körében 16,5% Share-t és a 18-49 évesek körében 17,1%-ot hozott az RTL Klubnak, addig a TV2 csatornát ebben az idősávban a 18-59 éves nézők 20,7%-a, a 18-49 éves nézők 21,5%-a választotta.

Vizsgált időszak: 2020. október 19-25., teljes nap

Live+As Live adatok

Forrás: Nielsen Közönségmérés/TV2 Kutatás

*Toplista: AMR alapú 10 percnél hosszabb műsorok; Célcsoport: A18-59, A18-49, A4+; Minden a Nielsen által program szinten mért csatorna a kiemelt héten 2020.10.19-10.25.