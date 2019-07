A holdraszállás ötvenedik évfordulóját ünnepli a Da Vinci TV

Július 20-án lesz ötven éve, hogy 1969-ben két amerikai űrhajós, Neil Armstrong és Buzz Aldrin az Apollo 11 moduljával, az Eagle-lel sikeresen landolt a Hold felszínén. A fél évszázados évforduló a Da Vinci TV-t is megihlette.

Neil Armstrong 1969. július 20-án a Hold felszínére tette a lábát, és így szólt: „Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.” Azon a napon a Földön több mint félmilliárd ember figyelte lélegzet-visszafojtva, amint az Apollo-11 a történelem során először embert juttat idegen égitestre. A Neil Armstrong, Michael Collins és Buzz Aldrin asztronauták által vezetett misszió fontos állomás volt a Szovjetunióval folytatott űrversenyben, és beteljesítette az amerikai nemzet egy ambiciózus vágyát. Ez egy olyan történelmi tett volt, amely örökre megváltoztatta a világot.

A Da Vinci TV e fenomenális teljesítmény 50. évfordulóját ünnepli. Július 20. szombaton és 21-én vasárnap az esti programblokkok műsoraival számos megközelítésből fedezhetjük fel az univerzumot. A műsorfolyam részeként kerül bemutatásra a Korszakalkotó zsenik: Amerika kontra Szovjetunió c. epizódja. A sorozat híres tudósok privát történetein keresztül mutatja be a tudománytörténet nagy lépéseit. A Hold meglehetősen nyugodt hely, mióta az utolsó űrhajós elhagyta 1972-ben, de ez hamarosan megváltozhat. A Katalizátor Vissza a Holdra! epizódjából megtudhatjuk, miért. Milyen változásokat hozhat a jövő? Hogyan avatkozhat be a tudomány az emberiség ugrásszerű fejlődésébe? A műsor ezekre a kérdésekre keresi a választ.

A csatorna természetesen fő rajongóira, a gyerekekre is gondolt. A Törivadászok e júliusi hétvégén a Holdra utaznak, a Ha felnövök műsorban pedig űrmérnökök és űrtechnikusok ismertetik meg foglalkozásukat. A Csináld magad okosságokban természetesen rengeteg rakétát robbantanak. Az űrhajósok hogyan képesek hónapokat tölteni ebben a környezetben? S hogy esznek fejjel lefelé? Mindez kiderül a Te tudtad? Nyaralás az űrben epizódjából.