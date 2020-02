A tévé jövőjéről beszéltek a Telekom MOST Fórumán

A Telekom székházában került megrendezésre csütörtökön az ehavi MOST Fórum, melyen médiában járatos szakemberek – ezúttal Varga Attila, avagy Sixx újságíró, a C:C blog szerkesztője, Hámori Barbara producer, Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus és Rajki Annamária, a Telekom tévés ágazatának vezetője – beszélgettek arról, hogyan látják a televíziózás jövőjét.

A kerekasztal-beszélgetést helyben végzett kutatás tette interaktívvá, melyben a résztvevők szavazhattak arról, szerintük hány háztartásban van televízió előfizetés, illetve főleg milyen eszközön fogyasztanak tartalmakat. A válaszadók több mint fele (104-en) jelölte meg a televíziót mint a tartalomfogyasztás elsődleges eszközét. A beszélgetés végeztével pedig, egy applikáció segítségével a nézők is tehettek fel kérdéseket, melyeket a moderátor, Tatár Csilla tolmácsolt a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek.

„Az emberek mindig is beszélgettek egymással közösségekben a tábortűz körül is, amelyet egyébként nagyon sok tudós hasonlít a televízióhoz” – ütötte fel a beszélgetést Szvetelszky Zsuzsa. A közösségi élmény a többi résztvevő szerint is hozzáad a televízió vonzerejéhez, hiszen ez a jellemzője az, amely a legkevésbé reprodukálható más médiumok által. A streaming szolgáltatásokon hozzáférhető tartalmakat ugyanis nem egyszerre nézik a nézők, és ezért nem tud akkora sikerrel beszélgetést generálni – mindenki máshol tart a nézés folyamatában. Ugyanez a helyzet a YouTube videókkal is – ezek ritkán ültetnek le a képernyő elé egy egész családot.

A beszélgetés során azt is megállapították, hogy a YouTube – és más online videómegosztók – valamint a televízió között nehéz az átmenet, ezek ugyanis egészen máshogy kerülnek fogyasztásra, így a YouTube-os tartalmak és tartalomgyártók nem működnek jól a tévéképernyőn. A legnagyobb változás Hámori Barbara szerint az, hogy a lineáris televízió adásairól most már azonnali visszajelzés érkezik az online felületeken. Így a tartalomgyártásra nagyobb befolyása van a nézőknek, a gyártók pedig oda tudnak figyelni az igényekre, interaktívabb a folyamat.

„A nézők ma szenvedélyesen szeretik és kikövetelik a sorozataikat. Ez lett az új nagyregény. Egy sikeres sorozat legnagyobb védjegye, hogy a rajongók olyan szinten részeseivé válnak a történetnek, hogy számukra már sokszor eltűnik a fikció és a valóság, a karakter és a színész között a határvonal. 25 éve televíziózom, de ezt a szenvedélyes rajongást, ami ma a nézőktől egy-egy sorozatunk kapcsán felénk árad, soha korábban más műfajnál nem tapasztaltam” – jelentette ki a beszélgetés során.

A nézők kérdésére, hogy lesz-e még új aranykor a televíziózás műfajában, Sixx azt nyilatkozta: „Ha úgy vesszük az aranykort, hogy content, akkor most aranykorban vagyunk, mert mindent megcsinálunk. Olyan sorozatok kerülnek a tévébe, amiket húsz évvel ezelőtt senki nem valósított volna meg.” Rajki Annamária hozzátette: „Szerintem mindenki megtalálja a maga aranykorát ma.”