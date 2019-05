A big data világában, amikor a legtöbb cég hatalmas adatmennyiséggel dolgozik, és a fogyasztót is adatalapú marketing veszi mindenhol körül, az információnak nagyobb értéke van, mint valaha. Hetente jelennek meg új, adatgyűjtéssel, adatkezeléssel és -elemzéssel foglalkozó cégek, és lassan már nincs olyan része a vásárlás folyamatának, amelyet a megfelelő mérésekkel és elemzéssel ne lehetne előre jelezni. Mivel napjainkban egy vállalat működésében (ideális esetben) már minden döntés és folyamat adatvezérelt is lehet, kevés olyan dolog van, ami a megfelelően gyűjtött és használt adatnál nagyobb értéket jelenthet egy cég számára.

Hogy hogyan, mitől lesz a számokból, preferenciákból érték, és mennyit ér pontosan az adat, azt sok minden befolyásolja: kitől és hogyan érkezik, mi a feldolgozás/elemzés módja, és főleg az, hogy kik mikor, milyen célra és hogyan használják fel.

Nem is kérdés, az adat az új olaj: a versenyképesség, a hatékonyság és persze a profitnövelés érdekében minden vállalat adatot szeretne, ráadásul lehetőség szerint már felhasználásra készen csomagolva, strukturálva.

Adat: a tudatlanság ára

Az emberek nagy része még mindig nincs tisztában azzal, mikor mennyi és milyen információt szolgáltat ki magáról. A gyanútlan internetezőnek fogalma sincs arról, hogy kik hogyan és mire fogják használni az általa hagyott lábnyomból nyert ismeretet. Ez a digitális lábnyom pedig egyre nagyobb és egyre részletesebb.

Hazánkban a legalább hetente internetező hatmillió magyar 83 százaléka – közel ötmillió fő – használja rendszeresen a Facebookot a GKI Digital kutatási eredménye szerint. A legnagyobb közösségi oldal tulajdonképp internet az internetben, és sok millió felhasználó számára a facebookozás már egyenlő magával az internetezéssel.

A digitalizáció hatalmas lökést adott az adatgyűjtésnek – azáltal, hogy mobiltelefont használunk, internetezünk, kommentelünk, chatelünk, regisztrálunk, vásárolunk, minden percben hatalmas mennyiségű adatot termelünk: 60 másodperc alatt csak a Facebookon 45 millió üzenet indul útnak világszerte, 510 ezer komment születik, és fotóból is közel 136 ezret töltenek fel. Ami pedig a tartalomfogyasztást illeti, a YouTube-on ennyi idő alatt átlagosan 4,5 millió videó lejátszása indul el, míg a Netflixen 694 ezer órányi tartalmat streamelnek. Ezek a tevékenységek mind-mind arról árulkodnak, mi érdekel bennünket, mire vágyunk, mik a terveink. A böngészőnk, a telefonunk jobban ismer minket, és többet tud rólunk, mint bárki más: mikor hova utazunk, ott mit csinálunk, hol eszünk, mit olvasunk, kivel beszélünk, mit kedvelünk és mit kerülünk.

Változó, hogy ki mennyire félti az adatait

Egyre égetőbb kérdés, hogy hol van a határ a kényelem, a személyreszabottság vagy akárcsak az ingyenes szolgáltatások, applikációk használata, valamint a privát szféránk teljes feladása között? Egyáltalán van-e ebbe beleszólásunk, fogyasztóként képesek leszünk-e átlátni, szabályozni és saját érzékenységünknek megfelelően beállítani a mindennapjainkkal kapcsolatos adatok gyűjtését és felhasználását. A társadalom megoszlani látszik ebből a szempontból: azok többsége, akik tudatosan bánnak a digitális lábnyomukkal, személyes adatot soha nem adnak ki magukról, legalábbis nem önszántukból, sokan azonban másképp vélekednek, ha véleménynyilvánításról, élmények, gondolatok megosztásáról van szó.

Vannak „csendes”, rejtőzködő fogyasztók, akik inkább csak tartalomfogyasztással, vásárlással hagynak nyomot, önmaguk számára talán nem is észrevehető módon, míg mások kommentelnek, értékelnek, véleményt nyilvánítanak.

Furcsa helyzet, hogy bár a rejtőzködni vágyók egyre nagyobb csoportjának fő célja, hogy semmit ne lehessen tudni róluk, az adatgyűjtők igyekeznek az ő preferenciáikhoz is hozzájutni, mivel a vállalatok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az ingyen használható szolgáltatások legalább adatalapon monetizálhatóvá váljanak. Éppen ezért a jövőben a cégek számára kiemelten fontos lesz, hogy a fogyasztói viselkedések elemzése során ne csak az úgynevezett „hangos” csoport véleményét hallják meg. Ha csak ezt az egyszerűen elérhető és aktivizálható csoportot figyeljük, kérdezzük, tévútra mehetnek a következtetések, ezért a minták reprezentativitásának biztosítása az egyik legnagyobb szakmai kihívás az elemzők számára.

Létezik-e egyáltalán privát szféra az interneten?

Teljesen privát, lábnyom nélküli online lét valószínűleg nem. Bár látszólag van beleszólásunk abba, hogy mennyi adat lesz elérhető rólunk, a határokat nem mi húzzuk meg. Kikapcsolhatunk bizonyos beállításokat, nyithatunk titkos ablakot a böngészőben, törölhetjük magunkat a Facebookról, de teljesen nem tudunk elbújni. Nem tevékenykedhetünk az online térben anélkül, hogy ne szivárogtatnánk ki folyamatosan adatot saját magunkról. Keresési szokásainkat bár anonim módon, de több mint száz hirdetésszolgáltató használja fel, amit ugyan le lehet tiltani, de a felhasználóknak csak nagyon csekély része van ezzel tisztában. Még ha álnéven, a legnagyobb anonimitás mellet nézelődünk is a Facebookon, az IP-címet felhasználva az oldal pontosan tudja, kiket ismerhetünk, kikkel dolgozhatunk egy helyen. Persze nem csak a böngészési és keresési szokásaink válnak láthatóvá, az okoseszközök terjedésével már akár életviteli rutinjaink, egészségügyi adataink is követhetők lesznek. Az akaratlan kitárulkozás mellett viszont nem kérdés, hogy fogyasztóként is profitálhatunk abból az adatrengetegből, ami az interneten jön létre.

Felhasználóként azért van okunk örülni is

A tíz évvel ezelőtt még rengeteg időt és energiát igénylő folyamatok nagy része ma már egy-két kattintással elintézhető: elég, ha csak a pénzügyeink, közüzemi szolgáltatásaink digitális ügyintézésére gondolunk, vagy az olyan innovatív e-közigazgatási szolgáltatásokra, mint például az előre kitöltött online adóbevallás. Míg annak idején szinte vakon – vagy pár ismerősünk ajánlása alapján – kellett döntenünk egy termék megvásárlásáról vagy egy szolgáltatás igénybevételéről, ma már nincs olyan dolog, amiről ne állnának rendelkezésre vélemények legalább százai a megfelelő weboldalakon. Már nem az alapján választunk szállást, hogy az utazási iroda katalógusában milyen jól beállított fénykép van a szálloda bejáratáról, hanem megnézzük, mit írnak róla az utazási portálok és az olyan véleménygyűjtő oldalak, mint a Tripadvisor.

Ha pedig ez nem lenne elég, a döntéseinket (és a pénzköltésünket is) egyre okosabban támogatják az igényeinket, szokásainkat jól ismerő szolgáltatások: a lefoglalt repülőjegy mellé nekünk tetsző szállásajánlatot kapunk, foglalásaink bekerülnek a naptárunkba, és a szálláshelyet láthatjuk a telefonunk térképalkalmazásában is, így még a navigációval sincs semmi dolgunk.

A megoldás még várat magára

Hogy az online lét előnyei és hátrányai kinek mit jelentenek, kit mennyire befolyásolnak, változó. Míg egyesek nem bánják, hogy a kereséseik alapján releváns hirdetésekkel találkoznak, és foglalásaikat vagy akár privát beszélgetéseiket szinkronizálva naptárjuk önmagát vezeti, addig másokat mindez aggodalommal tölt el. Érthető módon vannak, akiket rendkívül zavar, ha úgy érzik, minden mozdulatukat, gondolatukat követik és figyelik, majd később az ezekből nyert információkat használják fel arra, hogy vásárlásra ösztökéljék. Egyelőre azonban úgy néz ki, ez az internetezés ára.

Bár sokszor nem gondolunk ebbe bele, nagyon sok digitális szolgáltatásért valójában az adatainkkal fizetünk. Amíg ez nem változik, csak annyit tehetünk, hogy figyelünk a magunk után hagyott nyomokra.