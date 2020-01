Az HBO új minisorozata, az Összeesküvés Amerika ellen egy olyan alternatív történelemi múltban játszódik, melyben egy szélsőséges nézeteket valló elnök a fasizmus felé tereli az országot. A széria március 17-én sztárparádéval rajtol az HBO-n és az HBO GO-n

A Philip Roth azonos című, díjnyertes regényén alapuló hatrészes minisorozat, az Összeesküvés Amerika ellen Amerika alternatív múltjában játszódik, melyet egy New Jersey-ben élő munkásosztálybeli zsidó család szemszögén keresztül mutat be. A sorozat a család történetét követi, miközben megélik Charles Lindbergh politikai felemelkedését, aki ugyan hősként tisztelt pilóta, azonban xenofób populista is, és elnökké választása után a fasizmus felé tereli az országot.

A minisorozat szereplőgárdájában látható Zoe Kazan mint Elizabeth „Bess” Levin, egy előrelátó anya és háziasszony, aki aggódik a jövő miatt és igyekszik megóvni a családját az elmérgesedő politikai hangulatban; Morgan Spector mint Herman Levin, Elizabeth büszke és önfejű férje, aki biztosítási ügynökként dolgozik és próbálja megőrizni a normalitást a környezetében és amerikai állampolgárként bebiztosítani magát, még akkor is, amikor a hazája a fasizmus, antiszemitizmus és idegengyűlölő elzárkózás útjára lép; Winona Ryder mint Evelyn Finkel, Bess hajadon nővére, akinek a számításait keresztülhúzta, hogy éveken át gondoznia kellett ágyhoz kötött édesanyját, és most a saját helyét keresi a világban; John Turturro mint Lionel Bengelsdorf, egy politikailag konzervatív rabbi, aki a dél-karolinai Charlestonból került ide, és megragadja a történelmi lehetőséget, hogy az alakuló Lindbergh-adminisztráció egyik kulcsfigurájává váljon; Anthony Boyle mint Alvin Levin, Herman dühös, megárvult unokaöccse, aki a helyzet igazságtalansága és a nagybátyjával való politikai nézetkülönbségek miatt Newark utcáiról az európai csataterekre menekül, majd visszatér; Azhy Robertson mint a tízéves Philip Levin, a Levin-klán legfiatalabb tagja, akinek meg kell küzdenie saját ártatlan kíváncsiságával és növekvő szorongásával egy olyan világban, ami szemlátomást összeomlani készül; valamint Caleb Malis mint Sandy Levin, Levinék művészet iránt fogékony tizenéves fia, aki a szülei ellen lázad és kamaszkora összefonódik Lindbergh iránti fokozódó csodálatával.

„Philip Roth, aki az egyik legnagyobb írónk volt, elsősorban azokról a történeteiről ismert, amelyek egyenesen az emberi szív és emberi természet közepébe találnak” – mondja David Simon, aki egyszer még személyesen is beszélhetett a sorozattervről az íróval Roth 2018-as halála előtt. - „Ugyanakkor az Összeesküvés Amerika ellen egy megindító politikai röpirat a hazánkról, amely a totalitarianizmus és az intolerancia útjára lép. Az, hogy a regényt 2004-ben adták ki, korántsem jelenti, hogy napjainkban ne lehetne a jövőre vonatkozó jóslatként értelmezni. Roth figyelmeztetett minket, hogy mindez megtörténhet. És tényleg megtörténhet.”

Az Összeesküvés Amerika ellen alkotói David Simon és Ed Burns, akik Philip Roth regényét dolgozták fel. Executive producerek: David Simon, Ed Burns, Nina K. Noble, Joe Roth, Megan Ellison, Sue Naegle, Susan Goldberg és Jeff Kirschenbaum; társ-executive producerek: Philip Roth és Dennis Stratton.

A sorozat március 17-én, kedden indul az HBO GO-n és az HBO-n.