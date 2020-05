A site előfizetői a hetilap összes cikkét, továbbá extra tartalmakat is olvashatnak. Az anyagokat, az emberi sorsokat bemutató videós riportokat és podcastokat egy önálló online szerkesztőség készíti Libor Anita vezetésével. Az új nőklapja.hu a Central Médiacsoport első online előfizetéses terméke.

A Nők Lapja 1949 óta kíséri végig a nők generációinak életét, a közgondolkodás része, hiszen nemcsak bemutatja, de alakítja is a magyar nők világhoz való viszonyát. Olvasói egy olyan női közösséget alkotnak, amelyben nemzedékek értik és értékelik egymást, adnak át egymásnak tudást, tapasztalatot és szeretetet - írják.

– emeli ki Lipták Tímea üzletág-igazgató, a nőklapja.hu lapigazgatója.

„A nőklapja.hu indulásával egy újabb, nagyon fontos mérföldkőhöz értünk a Nők Lapja történelmében: egy régóta dédelgetett, merész vágyálmunk válik valóra” – nyilatkozza Vékási Andrea, a Nők Lapja magazin főszerkesztője, a Nők Lapja márka portfólióigazgatója. – „Nagyon sok munka, gondolkodás, tépelődés előzte meg a portál indulását. Mennyiben legyen más? És miben azonos? Kik fogják olvasni? Egy biztos: a lényeges dolgok nem változnak, a Nők Lapja ezek után is olyan fórum marad, ahol nemzedékek értenek szót egymással. Izgatottak vagyunk, vajon hogyan fogadják, hiszen a Nők Lapja mindig is a nőkhöz és a nőkről szólt: ez a női közösség kap most egy új felületet, ahol végre korlátlanul együtt lehet.”

Az anyák napján bemutatkozó új nőklapja.hu a hetilap teljes cikk-tartalma mellett naponta frissülő anyagokkal, videókkal és exkluzív podcastokkal jelentkezik, amelyeket Libor Anita főszerkesztő vezetésével egy új, önálló szerkesztőség készít a magazintól megszokott hitelességgel és szakmaisággal.

Lesznek közösen gondozott anyagok, mint például két podcastsorozat. Az egyik az Inspiráló nők hetilaprovat továbbfejlesztése, amelyben a teljes beszélgetést meg lehet hallgatni, a másik az Anyámtól örököltem, amelyben Orvos-Tóth Noémit kérdezik a transzgenerációs női örökségünkről.

Libor Anita

– fejti ki Libor Anita főszerkesztő.

A nőklapja.hu elsőként lesz előfizetéses termék a magyar női online médiumok közül. Freemium rendszerben működik, vagyis ingyenes és fizetős tartalmakat is kínál olvasóinak. A napi aktualitások, az ezekre reagáló véleménycikkek és a podcastok előfizetés nélkül érhetőek el az oldalon, az Olvasnivaló rovatba készülő, hosszabb lélegzetvételű anyagok, a hetilap cikkei, a 70 éves archívumból válogatott anyagok, valamint a videók pedig havidíjas előfizetéssel. A site tartalmaihoz az előfizetők az első hónapban 300 Ft-ért, a későbbiekben 1490 Ft-ért juthatnak hozzá, ez utóbbi a hetilap havi előfizetési díjának felel meg. Az előfizetés keretében a print magazin digitális verziója mellett minden nap pluszanyagokat is kapnak az előfizetők.

– üdvözölte a nőklapja.hu indulását Kisszékelyi Veronika, az nlc.hu lapigazgatója is.