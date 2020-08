Augusztus végéig tart az ideiglenes állapot az Indexnél

Az Indexet tulajdonló alapítvány vezetője, Bodolai László arra számított, hogy ha húzza az időt, a Dull Szabolcs főszerkesztő kirúgása miatt felmondott újságírók egy része „visszaszivárog” vagy valamilyen módon mégis a lapnál marad, de ez a számítás nem vált be. Szombathy Pálnak, az Index.hu Zrt. frissen kinevezett vezérigazgatójának és Sztankóczy Andrásnak, az igazgatóság harmadik tagjának elég kis esélye van bárkit meggyőzni, miután a szerkesztőség láthatóan ellenségesen fogadta őket, sőt, a két menedzserjelöltet konkrétan megalázta a felmondási hullám előtti, viharos állománygyűlésen - írják.

A 444 szerint, a munkatársak bár jelezték azonnali távozási szándékukat, Bodolai nem engedte el a felmondási időt. Sőt, van olyan, akivel arról próbált megegyezni, hogy dupla pénzért még maradjon egy kicsit a felmondási ideje lejárta után is. A szerkesztőség elolvadása ugyanakkor már megkezdődött, mert Bodolai nagyjából kéttucatnyi emberrel kivételt tett, és őket elengedte. Hogy mi alapján szelektált, az nem világos a szerkesztőség tagjainak sem.

Miközben már tart a visszaszámlálás, a szerkesztőségben eddig egyetlen egy új ember bukkant fel, hogy pótolja a távozókat. Az új ember valójában régi, Tevan Imre volt már az Index főszerkesztő-helyettese hat évig, igaz, jó régen, 2011-ben küldték el a laptól. Szerződtetése ugyanerre a posztra a Tevant felkérő Szombathy és Bodolai szándékai szerint azt üzente volna, hogy hiába lép le mindenki, mégis marad valami a régi lapból. Ez nem feltétlenül így jött át a reakciókban. Tevannak a felkérés elfogadásáról szóló Facebook posztja alatt többen is emlékeztettek arra, hogy egyszer hasonló helyzetben már elvállalta a vezető szerkesztői posztot, amikor kirúgták Sáling Gergő főszerkesztőt az Origónál - teszik hozzá.

Többen is emlegetik Szörényi Péter nevét, mint aki dolgozik az új csapat szervezésén. Ő korábban volt a TV2 Mokkájának a szerkesztője, a Duna TV híradójának a felelős szerkesztője, majd az Origónál volt vezető szerkesztő 2014 és 2016 között. Most a Digi Sport reggeli műsorának főszerkesztője, aminek a műsorvezetője Szombathy Pál. A több mint 80 munkatárs valódi távozása után az Indexnél első körben az lehet a minimális cél, hogy legalább a hírszolgáltatást biztosítsák. Szörényi állítólag ennek a csapatnak az összeszedésében segít. Szörényi a 444 megkeresésére azt mondta, hogy semmiféle formális kapcsolata nincs az Indexszel, nem is lesz az Index munkatársa. Miután Szombathy a Reggeli Start műsorvezetője, természetesen szoktak beszélgetni egymással és szóba került Szombathy jövője is, minden más csak pletyka.

Közben a portálnak arról is vannak hírei, hogy van olyan terv - nem hivatalosan -, ami meg sem próbálná visszaállítani az Index korábbi működését, hanem egy laza, fiatalos portál lenne, lecsavart, a tartalom maximum 20 százalékát elérő politikával. Ennek a 20 százaléknak is csak a fele lenne belpolitika, a maradék 10 külpolitika.