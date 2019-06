Az Amazonon debütál a Tabukról tabuk nélkül

A Spektrum saját gyártású produkciója az első dokumentumfilm-sorozat, ami Észak-Amerikában is elrajtol.

A díjnyertes „Tabukról tabuk nélkül" című magyar széria mostantól Észak-Amerikában is elérhető az Amazon Prime Videon. A széria az első olyan hazai alkotás, amely az AMC Networks International – Central and Northern Europe égisze alatt megjelenik az Amazon videós streaming szolgáltatásban az USA-ban és Kanadában. A sorozatot az AMCNI – CNE megbízásából a Spektrum készíttette, és a sikernek köszönhetően már a második évad munkálatai is javában zajlanak.

A hat részből álló, epizódonként egyórás sorozat a legváltozatosabb tabu témákat járja körbe személyes élményeken keresztül. A népszerűséget az is jól mutatja, hogy múlt évben a Mexikói Nemzetközi Filmfesztiválon, és a Jahorinai Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon is komoly elismerést kapott.

„Az AMC Studios és az Amazon Prime Video kiváló partnernek bizonyultak az együttműködés során, ennek köszönhetően most először az észak-amerikai közönség számára is elérhetővé válik az egyik legismertebb saját gyártású produkciónk, melyre rendkívül büszkék vagyunk" – mondta Málnay B. Levente, az AMC Networks International – Central and Northern Europe ügyvezető alelnöke. „Ez az együttműködés ékes példa a Spektrum exkluzív dokumentumfilm-sorozatainak népszerűségére, melyek még több pozitív kritikára, iparági elismerésre és nagyobb nézettségre számíthatnak a kimagasló minőségű gyártásnak és a remek témaválasztásoknak köszönhetően. Mindeközben hatalmas várakozás előzi meg a második évadot, melynek forgatása már zajlik, és amelyet az év második felében láthatnak majd a nézők" – tette hozzá az ügyvezető alelnök.

A sorozatot a Spektrum megbízásából az ACG Reklámügynökség készítette, rendezője Pálinkás Norbert, producere Mentes Endre, míg a házigazdája Thuróczy Szabolcs.