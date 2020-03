Az Arena4 értékesítését is az Atmedia indítja el

„Két szempont miatt döntöttünk az ARENA4 beindítása mellett. Egyrészt, a többi csatornánk inkább a női közönség körében népszerű, a sport viszont lehetőséget nyújt arra, hogy a NETWORK4 a férfiakat is megszólítsa. Másrészt, a sport az egyik olyan műfaj, amely alkalmas arra, hogy a változó fogyasztói szokásokhoz igazodva a hagyományos televíziós csatornáink mellett a non-lineáris platformunkat is felépítse. Hetente több mint ötvenórányi exkluzív tartalmat kínálunk majd, az események egy részét kizárólag a neten, ahol többféle pluszszolgáltatás is várja majd az ARENA4 nézőit" - nyilatkozta Borsány-Gyenes András, a NETWORK4 vezérigazgatója.

Az ARENA4 kínálatában szereplő sportesemények között kiemeltek a technikai sportok: Moto GP, IndyCar, Nitro Games; valamint a labdajátékok: angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship), skót első osztályú labdarúgó-bajnokság (Scottish Premier League), Liverpool TV, Barca TV, Juventus TV, NHL, NCAA amerikaifutball-bajnokság, francia kézilabda-bajnokság; valamint a küzdősportok: Bellator, Professional Fighting League, KO TV, WWE pankráció.

„Megtisztelő számunkra, hogy a NETWORK4 csoport legújabb multiplatformjának, az ARENA4-nek a reklámértékesítését is mi indíthatjuk el. Multimédiás kereskedőházként örömmel bővítjük a portfóliónkat olyan platformmal, amely tovább növeli televíziós sportcsatorna kínálatunkat, valamint építi a férfi célcsoportok hirdetői elérését is. A több platformos szolgáltatáscsomag ráadásul kiválóan illeszkedik az Atmedia multimédiás stratégiájába, amelynek egyik fontos része a dinamikusan bővülő online üzletágunk, ezen belül is a jogtiszta video inventory növelése, amihez az ARENA4 várhatóan nagymértékben hozzájárul majd" - nyilatkozta Guttengéber Csaba, az Atmedia ügyvezető igazgatója.