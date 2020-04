Az HBO GO az édesanyákat ünnepli

Különböző nő- és anyatípusokkal találkozhatnak a nézők a HBO GO anyák napi kínálatában

Anya csak egy van? Nem feltétlenül, egyféle pedig egész biztosan nem. Ünnepeld az édesanyákat és sokszínűségüket az HBO GO műsorán felbukkanó különböző anyafigurákkal!

Bezzegszülők (Breeders)

Ez a keserédes sorozat keresetlen őszinteséggel és angolos humorral beszél a szülői lét nehézségeiről. Ally (Daisy Haggard – Sikersorozat) és Paul (Martin Freeman – A hobbit-filmek) vért izzadva igyekeznek minden fronton helytállni. Munkájuk, valamint két kisgyerek mellett még saját szüleikre és egymásra is megpróbálnak időt szakítani. Rendhagyóan életszagúan ábrázolt anya-apa páros ők: miközben cifrákat káromkodnak, simán kimondják, hogy néha legszívesebben megfojtanák a kölyköket, akiket persze mindennél jobban szeretnek.

Jobb idők (Better Times)

Pamela Adlon karcos humorral operáló, szívfacsaró pillanatokat és hihetetlenül életszagú jeleneteket felvonultató szerelemprojektje tele van önéletrajzi elemekkel. Főszereplője egy egyedülálló, három lánygyerekkel és a szomszédban lakó édesanyával boldogulni próbáló középkorú színésznő, aki teendői alatt roskadozva folyton az idegösszeomlás szakadékának szélén táncol. A sorozat öt nagyon különböző női karaktert, köztük két teljesen eltérő édesanya-típust is felvonultat.

Az ifjú Sheldon (Young Sheldon)

Az anyasorozat egyik legüdítőbb karaktere Mary Cooper volt, Laurie Metcalf fenomenális alakításában, és szerencsére az előzményszéria is megtalálta a tökéletes színésznőt az Oscar-jelölt Metcalf lánya, Zoe Perry személyében, aki ugyanolyan imádnivalóan és viccesen játssza Sheldon „szeretetreméltó, kedves, vallási fanatikus, jobboldali texasi” édesanyját, akinek „árnyalatnyit nagy a feje és enyhén Dr. Pepper függő”.

Mrs. Fletcher

Tom Perrotta (A hátrahagyottak) saját regényéből készített sorozatot egy szingli anyukával a középpontban. Eve (Kathryn Hahn – Rossz anyák) otthonába üresség költözik, miután kamasz fia egyetemre megy. A magányos, legfőbb feladatától megfosztott nő elmerül a pornó világában és elindul a szexuális kiteljesedés útján, amivel párhuzamosan jóképű sportoló fia rádöbben, hogy az egyetemen már visszatetsző erőszakos, nőket lenéző viselkedése.

Durrellék (The Durrells)

A brit ifjúsági irodalom egyik legnagyobb alakja, a természet nagy szerelmese, Gerald Durrell önéletrajzi ihletettségű regénytrilógiáján (Családom és egyéb állatfajták és két folytatása) alapszik ez a felemelő és szívbemarkoló sorozat, amiben az özvegy, családfővé előlépett Louisa Durrell gondol egy merészet és az esős Angliából a napfényes Korfu szigetére költözik négy gyerekével. A fiatal, gondoskodó édesanyának nem csak excentrikus személyekből álló családját kell összetartania, de saját szívügyeivel is meg kell küzdenie.

Kisasszonyok (Little Women)

Louisa May Alcott bűbájos könyvéből már számos feldolgozás készült, az HBO GO-n a háromrészes limitált sorozatot és az 1994-es változatot is megnézheted. A történet hősei a March-nővérek, a négy lány életében az egyik legfontosabb szerepet édesanyjuk tölti be, aki a maga csendesen bölcs módján igyekszik átnavigálni gyerekeit a nővé válás tajtékos tengerén. A 2017-es sorozatban Emily Watson (a nagy sikerű Csernobil-sorozat Uljana Komjukja), a filmben pedig Susan Sarandon alakítja a melegszívű Marmee Marchot.

Hétköznapi emberek (People Like Us)

Alex Kurtzman filmjének főszereplői Sam (Chris Pine) és féltestvére, Frankie (Elizabeth Banks), akinek létezéséről a férfi csak akkor szerez tudomást, amikor apja a végrendeletében beszámol arról. Sam nem fedi fel a kilétét csaposként dolgozó alkoholista nővére előtt, de igyekszik minél szorosabb viszonyt kialakítani Frankie-vel, aki egyedül neveli bajkeverő, depressziós fiát.

A tanítónő (The Kindergarten Teacher)

Sara Colangelo elnyerte a legjobb rendezőnek járó díjat a Sundance-en A tanítónőért, melynek főszerepében Maggie Gyllenhaal (Fülledt utcák) brillírozik. A színésznő játssza a 40 éves Lisát, aki egy előkészítő iskolában tanít, valójában azonban költő szeretne lenni, a művészetről vallott elképzelései férjével és tinédzser gyerekeivel is több konfliktust eredményez. A középkorú nő egy nap meghallja, hogy egyik kis tanítványa előadja az általa kitalált verset, onnantól kezdve pedig megszállottjává válik a tehetséges kisfiúnak, kockára téve ezzel a munkáját, a családját és végül a szabadságát is.

Majdnem híres (Almost Famous)

A 15 éves rockrajongó William Millert (Patrick Fugit – Az első ember) felkéri a nagytekintélyű Rolling Stone magazin, hogy csatlakozzon a Stillwater együtteshez, és írja meg a koncertturné részleteit. Cameron Crowe Oscar- és Arany Glóbusz-díjas alkotásában kisebb, de annál fontosabb szerep jut a tinédzser srác édesanyjának (a mindig lehengerlő Frances McDormand – Fargo), aki arra biztatja fiát, hogy ne sodródjon az árral és bár nem szívleli a rockzenét, mégis hagyja, hogy a srác belevágjon élete kalandjába, a film egy szenzációs jelenetében pedig simán feltörli a padlót telefonon keresztül is az együttes nagy arcú gitárosával (Billy Crudup – Nagy Hal).

Jett

Carla Gugino (Sin City, Watchmen: Az őrzők) játssza Daisy „Jett” Kowalski világklasszis tolvajt, aki a börtönből szabadulva csaposként kezd el dolgozni, hogy eltartsa kislányát, ám hamarosan visszautasíthatatlan ajánlatot kap egy nagyformátumú gengsztertől (Giancarlo Esposito – Totál szívás). Jett a dolgozó anya egy egészen merész altípusát képviseli: eltökélt, belevaló, szexi és bármire hajlandó a lánya biztonsága érdeklében.