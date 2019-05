Az MTVA szerződésszegéssel vádolja Szujó Zoltánt

Szombaton kora délután, váratlanul jelezte Szujó Zoltán Instagramon, hogy 18 év után távozik a Forma–1 mellől, már a Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzését, és később az időmérőjét sem ő közvetítette Wéber Gábor mellett. A váratlan bejelentés után még nem kívánt nyilatkozni, később viszont telefonon elmondta távozása okait a portálnak: "A legfontosabbal kezdem, határozottan nem politikai, hanem emberi és szakmai okok vezettek az M4 Sporttól való távozásomhoz."

"Rengeteg munkám volt a Forma–1 itteni felépítésében, ezért is vittek át a közmédiához 2012-ben az F1 közvetítési jogainak megszerzésével. A gyerekemként tekintettem rá, ahogy kicsit az M4 Sportra is, aminek az alapjait még én tettem le, amikor pár hónapig a Telesportot vezettem. Visszatérve a Spanyol Nagydíj hétvégéjére: 2019-ben egy ilyen műszaki hiba megengedhetetlen. Részemről itt a harc vége" – mondta Szujó Zoltán, aki hozzátette: "Szeretnék a motorsport közelében maradni, a Hungaroring kiemelt eseményein például rendszeresen feltűnök továbbra is, illetve az interneten elérhető motorsportos műsorunkat is folytatjuk Wéber Gáborral."

Szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmond a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Szujó Zoltánnak - írja az MTVA szombati közleményében. A szervezet szerint a sportriporter-kommentátor súlyosan megszegte a szerződésében vállaltakat, ezért a közmédia úgy döntött, hogy kényszerűségből felbontja a műsorvezető cégével kötött kontraktust.

A történtek miatt az MTVA a jövőben nem Szujó Zoltánnal képzeli el a Formula–1-es műsorok közvetítését. A közmédia sok sikert kíván a műsorvezetőnek a szakmai és a magánéletében – áll a közleményben.