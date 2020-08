Augusztustól kezdődően új grafikai elemeket vezetnek be a FilmBox Premiumon. A változtatást minden olyan országban bevezetik, ahol a csatorna elérhető.

Az SPI/FilmBox tavasszal jelentette be, hogy áprilisi kezdettel a cseh és szlovák piacon, majd júliustól a többi országban is modernizálja a zászlóshajó csatornájának számító FilmBox arculatát. Most, egy hónappal később prémium csatornája, a FilmBox Premium is világszerte új megjelenést kap.

“Folyamatosan arra törekszünk, hogy nézőink elsőrangú szórakozásban részesüljenek. Ennek jegyében örömmel jelentjük be, hogy augusztus 1-jétől FilmBox Premium csatornáinkon új, korszerű arculati elemeket vezetünk be” – mondta Haymi Behar, az SPI International marketingvezetője. –“Ez az újítás is azon célunkat szolgálja, hogy mindig a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtsuk: az ismerős és praktikus elemeket ötvöző megújult grafikával a felhasználói élményt kívánjuk fokozni.”

A FilmBox Premium az SPI/FilmBox elsődleges prémium mozicsatornája, amely díjnyertes alkotásokat, hollywoodi sikerfilmeket és a legismertebb sztárokat vonultatja fel. Számos közép- és kelet-európai országot is beleértve a csatornának mintegy ötmillió előfizetője van világszerte, az újabb és újabb megállapodásoknak köszönhetően lefedettsége pedig folyamatosan növekszik.