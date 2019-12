Az amerikaiak idén a Trump- és az Obama-házaspárt csodálták a leginkább

Az amerikaiak idén az Obama- és a Trump-házaspárt csodálták a leginkább - idézte internetes oldalán a The Wall Street Journal című lap hétfőn a Gallup közvélemény-kutató intézet felmérését.

Az ellene indított alkotmányos felelősségre vonási eljárás a Gallup felmérése szerint nem befolyásolta Donald Trump amerikai elnök népszerűségét, sőt, támogatottsága erősödött is.

A közvélemény-kutató intézet 1948 óta minden évben kifaggatja az amerikaiakat arról, hogy ki az a féri és nő, akit a leginkább kedvelnek a világon. A felmérésben részt vevők megnevezhettek nem amerikai személyiségeket is. Az idén Barack Obama volt és Donald Trump jelenlegi amerikai elnök "holtversenyben" van a népszerűségi listán: mindketten a megkérdezett felnőttek 18 százalékának támogatottságát élvezik. A legkedveltebbek nők listáját is egy volt elnökfeleség, Michelle Obama vezeti. A második legkedveltebb nő a jelenlegi first lady, Melania Trump.

Trump és Obama támogatottsága azonban erősen megoszlik a pártrokonszenvek alapján. A demokrata párti szavazók 41 százaléka Obama mellett döntött és csupán 2 százalékuk kedveli Trumpot, míg a republikánusokkal rokonszenvezők 45 százaléka Donald Trumpot csodálja és 3 százalékuk Barack Obamát kedveli a legjobban. A független szavazók körében Barack Obama 12 százalékos, Donald Trump pedig 10 százalékos népszerűségnek örvend.

Trump és Obama mellett egyetlen politikus, vagy közismert személyiség sem kapott 2 százaléknál több voksot. Mindazonáltal a kedveltségi lista első tíz helyén - mellettük - helyet kapott még Jimmy Carter volt elnök, Elon Musk üzletember, Bill Gates, a Microsoft szoftvergyártó cég alapítója, Ferenc pápa, a demokraták elnökjelöltségére pályázó Bernie Sanders vermonti szenátor, Adam Schiff kaliforniai képviselő, a dalai láma és Warren Buffett milliárdos nebraskai befektető.

A megkérdezett amerikaiak 11 százaléka a rokonát vagy a barátját jelölte meg a 2019-ben általa legjobban csodált személyként - írja az MTI.