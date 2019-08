Az utcai állatorvos hajléktalanoknak segít

A Viasat Nature tévécsatornán augusztus 5. 15:55-től elindult sorozat az egyszerű útmenti balesetektől kezdve egészen a kórházi műtétet igénylő vészhelyzetekig közvetít történéseket. Szórakoztató, felemelő és egyben nevelő célzatúnak ígérkezik ez az utazás, ahol az ember-állat közötti köteléket teljesen új megközelítésből láthatjuk - írják.

Magyarországon jelenleg több ezer hajléktalan ember él, sokan közülük az utcára kényszerülnek. A szállók 90%-os telítettséggel működnek, többen önként nem vonulnak be attól félve, hogy nehezen megszerzett értékeiket ott nem tudják megvédeni. Nem egyszerűbb a helyzet az utcán sem: a legjobb, legvédettebb helyekért, takaróért vagy élelemért sokszor küzdelem folyik. Barátságok és szerelmek köttetnek ugyan, de az igazi bizalmat gyakran egy állat érdemli ki. Az állattartás azonban felelősségteljes: folyadékot, táplálékot kell nekik biztosítani, de nem szabad megfeledkezni az oltásokról és a kötelező kutyachipről sem. Nehéz körülmények között pedig betegségek is gyakrabban ütik fel a fejüket. A jó hír, hogy ma már léteznek olyan megmozdulások Magyarországon is, amelyek a hajléktalanok állatain segítenek: van olyan szervezet, aki ingyenes oltást biztosít a házikedvenceknek, de néhány hajléktalanszállón kennelek is várják a rászorulók négylábú társait.

"Magánemberként úgy tudunk segíteni, ha azt a szervezetet támogatjuk, akik kapcsolatban állnak ezekkel az állatokkal. Mi például folyamatos összeköttetésben vagyunk azokkal a szociális munkásokkal, akik segítik a fókuszban lévő hajléktalanokat, így baj esetén tudjuk vállalni az állat támogatását. Például az egyik rászoruló nem tudta magával vinni téli szállására négylábú kedvencét, ezért nálunk töltötte a telet, majd visszakerült gazdájához" – mondta el Schneider Kinga, a Noé Állatotthon sajtósmunkatársa.