Már egyes liberális médiaszemélyiségek ingerküszöbét is átlépte a jobboldali tartalmakat megbélyegző cenzúrázási gyakorlat a világsajtóban. A napokban a korábban a brit The Guardiannál dolgozó Glenn Greenwald távozott a The Intercepttől, amelynek a szerkesztői nem engedték közölni a Joe Biden demokrata párti elnökjelöltről írt leleplező cikkét.

Az amerikai elnökválasztás kapcsán a közösségi médiában kirobbant cenzúrabotrány mára továbbgyűrűzött a sajtóorgánumok világába is. A napokban Glenn Greenwald – akinek nevéhez köthető az Edward Snowden által kiszivárogtatott hírszerzési botrány feldolgozása – bejelentette, hogy távozik a részben általa alapított The Intercept nevű híroldaltól, amiért szerinte a lap szerkesztői cenzúrázták az amerikai demokrata párti elnökjelölt Joe Bidenről írt cikkét – számolt be róla a CNN.

Mint korábban megírtuk, a New York Post nevű lap is foglalkozott Biden fiának a korrupciós ügyeivel, ám a Twitter letiltotta a cikk linkjének megosztását.

Figyelemre méltó, hogy a kettős mércét már nem csak a republikánusok teszik szóvá, hiszen Greenwald például a balliberális személéletű The Guradiannál dolgozott korábban. A neves publicista felhívta a figyelmet, hogy a The Intercept szerkesztői gárdája már-már fanatikusan támogatja a demokrata jelöltet, s ez a szellemiség pedig sérti a szerkesztői szabadságát, a szerződésében foglalt több más ponttal egyetemben.

Greenwald elküldte a helyzetértékeléssel egybekötött felmondását a laptulajdonos First Look Mediának, valamint Betsy Reednek, a The Intercept főszerkesztőjének. A nemzetközi média átpolitizáltságát mutatja a lapvezető reakciója, amely szerint Greenwald beszámolója „hemzseg a torzításoktól, és a pontatlanságoktól”, de Reeds azt is hangoztatta, hogy a publicista a történetével áldozatnak próbálja magát beállítani, holott csak egy „hisztirohamos felnőtt”.

Kedden ismertettük a Remix News beszámolóját arról, hogy Soros György támogat nyolcat a Facebook 11 külső tényellenőrző szervezetéből a közép-kelet európai régióban. Ezek az úgynevezett fact checkerek sokszor önkényesen – de leginkábba a Soros-pénzek logikája alapján – döntik el, hogy mit bélyegeznek álhírnek és mit tekintenek verifikált ténynek. A hírportál korábban azt is feltárta, hogy a Facebook 20 fős nemzetközi tényellenőrző paneljéből 18 személy köthető különböző módokon a tőzsdespekulánshoz.

Borítókép: Joe Biden elnökjelölt 2020 februárjában a nevadai Hendersonban