Batwoman az HBO GO-n!

A társadalmi igazságosságért szenvedélyesen harcoló, szókimondó Kate Kane Batwomanként suhan Gotham város utcái fölött, hogy kiszimatolja a romlásba dőlő város újult erővel támadó bűnözőit. A DC karakterein alapuló Batwoman főszerepeiben Ruby Rose (Orange Is the New Black), Rachel Skarsten (Az uralkodónő, A szürke ötven árnyalata), Meagan Tandy (Teen Wolf – Farkasbőrben), Nicole Kang (You), Camrus Johnson (A Nap is csillag, Luke Cage), Elizabeth Anweis (9-1-1, A viszony) és Dougray Scott (Mission: Impossible 2) látható. A Berlanti Productions és a Warner Bros. Television együttműködésében gyártott akció- és kalandsorozat október 15-étől lesz elérhető az HBO GO-n, hetente egy új epizóddal.

Kate Kane (Rose) sosem akart Gotham város új igazságosztója lenni. Ám három évvel azután, hogy Batman titokzatosan eltűnt, a város kétségbeejtő helyzetben van. A köpenyes igazságosztó nélkül Gotham város rendőrségét sarokba szorították és lesöpörték a bűnbandák. Ekkor lépett a színre Jacob Kane (Scott) katonai felszereltségű, Crows nevű biztonsági cégével, amely elárasztotta fegyvereivel és katonáival a védelemre szoruló várost. Jacob első felesége és egyik lánya évekkel korábban életét vesztette egy baleset során, ezért az apa másik lányát, Kate Kane-t saját biztonsága érdekében elküldte a városból. Miután Kate-et eltanácsolták a katonai iskolából, és többévnyi brutális kiképzésen esett át, visszatér Gothambe, ahol az Alice Csodaországban nevű banda célba vette apját és cégét, és elrabolta a Crows legjobb emberét, Sophie Moore-t (Tandy).

Jószívű mostohatestvérének, Marynek (Kang) és a Wayne Enterprises tech-guruja, Lucius Fox fiának, az ügyes Luke Fox-nak (Johnson) a segítségével Kate Kane Batwomanként folytatja eltűnt unokatestvére, Bruce Wayne küldetését. Az ex-barátnője, Sophie iránt még mindig gyengéd érzéseket tápláló Kate minden erejét beveti, hogy szembeszálljon az őrület határán táncoló, pszichotikus Alice (Skarsten) gonosz cselszövéseivel.

A sorozat október 15-én, dupla résszel, magyar feliratosan indul az HBO GO-n, majd ezt követően hetente érkeznek az epizódok. A szinkronos TV premier december 22-én lesz az HBO3 műsorán.