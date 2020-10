Bejelentették az MTV EMA első fellépőit

Az MTV zenecsatorna bejelentette a november 8-i MTV EMA díjátadó line-upjának első előadóit. Sam Smith vadiúj albumának egyik dalával lép fel a virtuális gálaesten. Az Oscar-, Arany Glóbusz- és többszörös Grammy-díjas brit előadó mellett további nagy nevek színesítik a fellépők táborát.





A popzenei show és díjátadó különlegessége, hogy az európai közönség szavazás útján ítéli oda a legnagyobb kedvenceknek a megérdemelt elismeréseket.



A néhány napja bejelentett jelöltek közt szerepelnek magyar zenészek is: ByeAlex, Metzker Viktória, Dzsúdló, a Carson Coma és az Irie Maffia is esélyes a Legjobb magyar előadó díjára.



A zene európai ünnepét az MTV természetesen világszerte, így Magyarországon is közvetíti.



A gáláról nem maradhatnak el a csúcskategóriás sztárok fellépései sem, külön érdekesség, hogy egytől egyig az EMA egyes kategóriáinak díjvárományosai. A többszörösen díjnyertes brit Sam Smith az október 30-án debütáló Love Goes című albumát követően lép az EMA színpadára, és a Legjobb együttműködés címére esélyes az eseményen. Szintén a lemezbemutatóját követően lép a virtuális gála színpadára a kolumbiai Maluma, aki a latin zenék szerelmeseit igyekszik elkápráztatni produkciójával. Az est során a női szívek mellett a Legjobb latin eladó és a Legjobb virtuális előadás díját is elhódíthatja. Rajta kívül a platinalemezes rapper, Doja Cat, a második albumának premierjére készülő brit zenész, YUNGBLUD, valamint a 22 éves svéd popdíva, Zara Larsson is színpadra lép.

A 2020-as MTV EMA idén a rendhagyó körülményekből kifolyólag a világ különböző pontjairól jelentkezik. A díjátadó házigazdájának és további sztárfellépőinek bejelentésére még várni kell. A jelöltek listája már elérhető az esemény hivatalos oldalán. A szavazás is elkezdődött, a voksokat november 2-án éjfélig tudják leadni a rajongók az MTV EMA honlapján.