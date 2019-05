Blokkolta a főváros a meleg oldalakat

Egy nap alatt három vezető újságírót - köztük két szerkesztő-újságírót - is elküldtek a szegedi Délmagyar szerkesztőségéből a 2019-es EP-választás másnapján - értesült a 444.hu.

Már most is erősen központosították a tartalmat, de még ezt is tudják fokozni - írják.