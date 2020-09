Bővül az RTL Most+ platform

Augusztus 31-től minden este 22:00 órától a késő esti Híradó először az RTL Most+ platformon lesz látható, megelőzve ezzel az RTL Klubon való megjelenést.

Szeptember 1-től a felhasználók az RTL Most+ platformon tekinthetik meg a Hazai Extra pop-up csatorna tartalmait; a Viasat3 műveletlenségi vetélkedőjének első és második évada tovább bővült a szórakoztató showműsor harmadik és negyedik szériájával, valamint itt látható a Feleségek luxuskivitelben első és második évada is. A pop-up csatornán megtalálható a SpektrumHome interaktív, játékos személyiségtesztje, a Dombóvári István vezette Tesztbeszéd is. A Hazai Extra kínálatában továbbá népszerű színészek által jegyzett rövidfilmek is szórakoztatják az érdeklődőket, mint a Reviczky Gábor, Pokorny Lia, Lengyel Tamás szereplésével készült A taxis, Törőcsik Franciska, Máté Gábor, Mucsi Zoltán, Mácsai Pál alakításával az Elszámolnivaló, valamint a Vércsék, Feltámadás, Liga és a Házikaranténban című rövidfilmek.

Az RTL Most+ aktiváló kód elérhető a Kapos-NET Kft., Pick-Up Kft., PR-Telecom, Sághy-Sat Kft., Tarr Kft., Telenor MyTV, Vidanet és a Vodafone cégcsoport arra jogosult előfizetői részére, valamint hamarosan a UPC Direct és az Antenna Hungária Zrt. MinDig TV Extra ügyfelei számára is.