Budapesten forgatott Hans Zimmer és Alan Walker

A klipben Hans Zimmer Los Angeles-i otthonában zongorán adja elő a darabot, melyet Alan Walker egy víz alatti stúdióban remixel. A járvány enyhülése után, a világ nagyvárosaiban (New York, London, Oslo, Los Angeles) az állandó otthonlétből kiszabaduló embereket látunk, akik meglepve nézik az épületekre vetített reménysugarat, melyet a videoklip személyesít meg. A nagyvárosok között feltűnik Budapest is, ahol az ikonikus Lánchídra vetített klipet nézik az emberek.

Abban, hogy a klipbe Budapest is bekerült, nagy szerepe van a Freelusion csapatának, mely egy magyar alapítású, nemzetközi szinten jegyzett, videomapping technológiával foglalkozó cég. A nagyközönség elsősorban táncos produkcióikról, valamint a Britain’s és az America’s Got Talent-ben szerzett sikereikből ismerhetik a Freelusiont, de nem mellékes az sem, hogy épületvetítés világbajnokságot nyertek, és az utóbbi években nemzetközi színházi előadások, Las Vegas-i szuperprodukciók, óceánjáró luxushajók show-műsorainak készítői, közreműködői. A Freelusion munkáját a hazai közönség legközelebb az őszi színházi szezon megnyitásakor a Thália Színház Gyilkosság az Orient expresszen című előadás, illetve az Operaházzal közösen készített Carmina Burana során csodálhatja meg.

A klipet már 1,5 milliónál is többen látták világszerte, és az előadók videóinak eddigi megtekintései alapján nem kizárt, hogy akár több száz milliós nézettséget is elérhet, amely mind Budapest, mind az egész ország turizmusának feléledése szempontjából is valóságos reménysugár lehet.

A projekt létrejöttében segítséget nyújtott a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ, valamint a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. csapata.