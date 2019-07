Büntetést fizet az Origo

A Fővárosi Törvényszék első fokon felmentette az Origót, mondván, bár felismerhetőek a lejáratásra használt fotó szereplői, a nevük nincs ott, és a két emberről készített kép amúgy is tömegfelvétel - írja az Index.

Jogerősen pert nyert két civil tüntető az Origóval szemben, mert az szándékosan lejáratóan számolt be róluk, és egy olyan cselekmény illusztrálásához használták fel a róluk szóló fényképet, amelyen ott se voltak - számolt be a két civilt képviselő Társaság a Szabadságjogokért (TASZ).

Az Origo "Mélypont: a kormányellenes tüntetők egyházi vezetőket köpdöstek le" címmel számolt be a parlament alakuló ülése napján, 2018. május 8-án tartott tüntetésekről. A cikk egy olyan fotóval illusztrálta az eseményeket, amelyen két civil tüntetőt felismerhető módon ábrázolt az alábbi kísérőszöveggel: "Kormányellenes tüntetők egyházi vezetőket támadtak meg és köptek le". A két civil valóban jelen volt a tüntetésen, de az erőszakos cselekményekhez semmi közük sem volt, nem is tudtak azokról - írja a TASZ.

A szervezet a két tüntető nevében jóhírnév-sérelem miatt indított eljárást a portál ellen - írja az Index.

A másodfokon eljáró Ítélőtábla jogerős ítéletében már a TASZ-nak adott igazat, megállapítva, hogy a cikkhez fűzött kép és annak aláírása, valamint a szöveg egészének értelmezése azt sugallja, mintha a két civil is részt vett volna az egyházi vezetők megtámadásában, leköpésében. Az Origót fejenként 300 ezer forint sérelemdíj megfizetésére is kötelezték, arra viszont nem szólították fel őket, hogy távolítsák el a képet - jegyzi meg a TASZ. Így hiába állapították meg jogerősen a jogsértést, a kép továbbra is változatlanul elérhető az Origón - teszik hozzá.