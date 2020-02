Celebek magánéletét védő petíciókat írt alá több mint egymillió brit

A felhívások közvetlen előzményeként a hétvégén holtan találták londoni otthonában Caroline Flacket, aki 40 évesen vetett véget életének. Caroline Flack igen sikeres, hazájában széles körben ismert és kedvelt médiaszemélyiség volt. Sokoldalú tehetségét mutatta, hogy profi táncos partnere oldalán 2014-ben megnyerte a BBC televízió Strictly Come Dancing címmel évente megrendezett, rendkívül színvonalas és népszerű táncversenyét, 2015-től tavalyig pedig ő vezette a Love Island című televíziós valóságshow-t, amely két éve a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) által a legjobb ilyen jellegű tévéprodukciónak odaítélt díjat is elnyerte. A díjat Caroline Flack vette át a 2018-as londoni BAFTA-gálán.

A Love Island műsorvezetői posztjáról tavaly kényszerűen távozott, miután az a vád merült fel ellene, hogy tettleg bántalmazta barátját, Lewis Burtont, amiért őrizetbe vették. A vádat tagadta, ennek ellenére bírósági büntetőeljárás indult ellene, jóllehet ezt Burton is ellenezte. A néhai tévésztár menedzseri feladatait ellátó vállalat hétfőn súlyos bírálattal illette az angol-walesi ügyészi hivatalt (CPS), a médiának csemegeként szolgáló "kirakatper" megrendezésével vádolva a hatóságot. Vasárnap ugyanakkor egy magánszemély felhívást helyezett el a change.org petíciós portálon, új és sokkal szigorúbb törvényeket követelve a sajtó és a közönség figyelmének középpontjában álló médiasztárok magánéletének védelmére.

A petícióban megfogalmazott követelések között szerepel annak törvényi megtiltása, hogy a médiaorgánumok bizonyíték nélküli információkat, megbízhatatlan forrásoktól eredő idézeteket tegyenek közzé, és az érintettekre, mentális állapotukra vagy a környezetükben élőkre nézve olyan hátrányos hatású információkat közöljenek, amelyeket a celebek magánéletébe betörve szereztek. A felhívás kezdeményezője és aláírói megtiltanák olyan képek közlését is, amelyeket lesipuskás fotósok készítettek a célba vett személyiségek hozzájárulása nélkül, és azt is, hogy a média az érintettekről magánjellegű orvosi, egészségi vagy szexuális irányultságra vonatkozó adatokat ismertessen. A petíció követeli emellett a bosszúpornó törvényen kívül helyezését is, vagyis olyan szexvideók jogszabályi szankcionálását, amelyeknek online terjesztői egykori partnerükön akarnak valamiért elégtételt venni. A felhívás aláíróinak száma hétfő estére átlépte a 450 ezret.

Egy másik, 38Degrees nevű petíciós portálon olyan felhívás jelent meg, amely azt követeli, hogy az emberölési ügyeket szankcionáló jogszabályokhoz hasonló törvényben minősítsék bűncselekménnyé, ha a brit média "tudatos és kíméletlen zaklatással öngyilkosságba kerget bárkit, legyen szó közéleti személyiségekről vagy másokról". E petíciót hétfő estig csaknem 580 ezren írták alá, vagyis a két felhívás támogatóinak száma meghaladta az egymilliót.