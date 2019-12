David Attenborough legfrissebb természetfilmje, a Dinasztiák, mely a családok szerepére fókuszál az állatvilágban, december 14-én debütál a Spektrumon.

A forgatócsoport négy éven keresztül követte nyomon a Föld ezen veszélyeztetett állatfajtáit, hogy bepillantást adhassanak a legdrámaibb, dinasztiákon átívelő hatalmi harcok és családi árulások világába. A bensőséges hangvételű sorozatban kibontakozik egy-egy történet, amelyből kiderül, hogy az állatok milyen elképesztő kitartással védik a családjukat, miközben vezetői szerepüket érintő, és gyakran zord környezetükből eredő kihívásokkal kell szembenézniük. A gyönyörű felvetélek, melyek Zimbabwe fennsíkján, India dzsungelében, a Szahara peremén, és az Anktartisz fagyott végtelenjében forogtak bemutatják, hogy milyen bonyolult viszonyok alakulnak ki egy-egy kolóniában, és hogy milyen is az igazi csapatmunka, amely egy felségterület megőrzéséhez szükséges.

Szenegál, Nyugat-Afrika.

Egy figyelemreméltó csimpánzcsapat otthona, melyet 2 éven keresztül kísér nyomon a stáb. A megfigyelt terepet egyetlen erős, és elszánt vezető uralja, egy David nevű alfahím. Neki mindenből a legjobb jut, csakhogy ő senkiben sem bízhat. Riválisok veszik körül, akik arra készülnek, hogy megfosszák őt a rangjától. David beszakított füle azt jelzi, hogy sok csatát kellett már megnyernie azért, hogy megvédje a csapatban kivívott helyzetét, és a családját. Több mint 3 éve vezeti a csapatot, és errefelé nem is nagyon szoktak sokkal tovább a csúcson maradni. A sikeres alfahímet általában több hím is támogatja, de David egyedül van, és két különösen becsvágyó ellenfele is Jamin, és Luthor. David pontosan érzi, hogy ügyesen kell manővereznie, hogy hatalmon maradjon, szövetségest kell keresnie, így egy erős, de fehér szakállú csimpánzhoz próbál közelebb kerülni. Kurkászással próbálja erősíteni a kapcsolatot, előnyökért cserébe persze, de az később derül ki, hogy hasznos lehet-e ez a szövetség.

