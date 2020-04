A szerkesztőség is csatlakozik azok táborához, akik a járvány miatt kialakult helyzetben azt tűzték zászlajukra, hogy mindenki, aki teheti maradjon otthon. Ezért a legfrissebb lapszámot digitálisan olvasható formában jelentetjük meg.

Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. kommunikációs igazgatója és a Magyar PR Szövetség alelnöke egy unortodox helyzetben, a COVID-19 világjárvány idején adott interjút a Médiapiacnak.A világgal együtt a játékkedv és a szokások is felborultak. Azt, hogy hogyan reagált erre a lottótársaság, és hogy milyen innovációs és termék-fejlesztési folyamatokkal készülnek a járvány csillapodása utáni időszakra, kiderül digitális lapszámunk interjújából.

Bánhegyi Zsófia (Fotó: Dombovári Tamás)



A Médiapiac 2020/2. lapszámának lapozható és letölthető változata az alábbi linken érhető el: https://www.mediapiac.com/mediapiac/2/

A személyre szabhatóság a streaming szolgáltatások titkos fegyvere. A YouTube ajánlásaiban már megszokhattuk az egyéni tartalmakat, de a Netflix és a hozzá hasonló tartalomszolgáltatók új szintre emelik a perszonalizációt. Vajon milyen módszerekkel igyekeznek a legmegfelelőbb tartalmat eljuttatni a felhasználókhoz, és hogyan növelik ezáltal a népszerűségüket? Ezt igyekszik kideríteni a cikkünk.

Lakatos Márk (Fotó: Egry Tamás)

– mondja Lakatos Márk, aki korán elkezdett képzeletbeli jelmezeket tervezni, színházi, fiktív karaktereket képezni. Játszott a fantáziájával.

Csermely Ákos (Fotó: Egry Tamás)

Szinte minden személyiség, aki valamilyen formában közel kerül a médiához, exhibicionista kisebb vagy nagyobb mértékben. Csermely Ákos is az. Kap is hideget-meleget. Most is, hogy a jubileumi 25. Media Hungary konferenciát szervezi.

A honlapok felépítésében már nem csak az a fontos, hogy rövidek és jól tördeltek legyenek a szövegek, hanem az is, hogy hogyan helyezkedjenek el a képek, sortörések és kiemelések. Cikkünkből kiderül, hogy a szemmozgáskövetés egy olyan technika, amelynek segítségével feltérképezhető, hova téved egy képen először az ember szeme, mi az, ami felkelti a figyelmét, és mi az, amin átsiklik a tekintete. Így a megfelelően elhelyezett képekkel akár vezetni is lehet az olvasó pillantását, általuk hatékonyabbá válhat az információátadás.

Szabados Ágnes

A Harry Potter tette nagybetűs olvasóvá, a család közösségi emberré, a híradózás pedig profi csapatjátékossá Szabados Ágit. A Nincs Időm Olvasni Kihívás elindítója vállalva hiányosságait, követőivel együtt pótolja a kimaradt kötelező olvasmányokat, ehhez, sokszor az íróktól kap inspirációt. Azoktól az íróktól, akikkel beszélget, autóba ül és alkalomadtán reggelezik is. Az olvasást trendivé tevő fiatal tévéssel készült interjúnkat is olvashatják második lapszámunkban.

Rácz Gabi, a Fővárosi Állat- és Növénykert marketing- és kommunikációs vezetője. A McCann-Erickson kreatívigazgatójaként nőtt fel az ügyféloldali feladathoz. Pragmatikusan kreatív, kreatívan pragmatikus személyiség. Kedvenc állata az elefánt. Az interjúból kiderül, hogy a 154 éves folyamatosan megújuló lovebrand kommunikációjának irányítása mindennapos megújulást kívánó szakmai kihívást nyújt számára.

Dr. Síklaki István (Fotó: Berecz Valter)

Dr. Síklaki István, az ELTE szociálpszichológus docense azt mondja, nem kell szeretnünk Greta Thunberget ahhoz, hogy zöldek legyünk, sőt! Éppenhogy megosztó személyre van szükség, hogy egy-egy marginálisnak tűnő probléma mozgalommá, majd trenddé nője ki magát. A szakember szerint a #metoo egy többévszázados folyamat eredménye, ugyanakkor a testszégyenítés csökkenése alig néhány évtizedes, szinte tinédzser jelenség. Domináns és szőrös majmokról, környezetvédelemről és az említett trendekhez fűződő érzelmi viszonyainkról is beszélgettünk a szociálpszichológussal áprilisi számunkban.

A deepfake szóösszetétel a "fake news" és a "deep learning" kifejezésekből összevont szó, amely a mesterséges intelligencián alapuló, a valósághoz megtévesztésig hasonlító álhíreket jelöli. Egy februárban publikált brit tanulmány szerint a hamis hírek megjelenése súlyosbíthatja a COVID-19 koronavírus-járványt. Ugyan korábban is léteztek álhíroldalak, összeesküvés-elméletek és „photoshoppolt" fals képek ismert személyekről, az álhírek a 2020-as években egyes szakemberek szerint aranykorukat élik. Ez főként a rendkívül gyorsan fejlődő, egyre kifinomultabb technológiának, illetve a közösségi média elterjedtségének köszönhető. De mint az a cikkben olvasható, a deepfake tartalmak nem amiatt a nyilvánvaló tulajdonságuk miatt károsak, mert megvezetik az embereket, hanem van egy átfogóbb, társadalomra gyakorolt hatásuk is - a bizalmatlanság növelése.

Sándor Pál (Fotó: Valuska Gábor)

– mondja.

Bohóc a falon, Régi idők focija, Ripacsok, Szerencsés Dániel – filmek, amelyek stáblistáján az szerepel: rendezte Sándor Pál. De mi vonzotta a Magyar Televízióhoz? És melyik az a két szó, amelynek kimondásakor azt érzi, hogy jó élni?

Urbán Ádám és Tamás (Fotó: Egry Tamás)

– mondja Urbán Tamás, az egyik legmarkánsabb hangvételű szociofotós Magyarországon, és fia, Ádám, aki ugyan évtizedekkel később, de lényegében ugyanazokkal a problémákkal találkozik, mint édesapja, szintén fotóművészként.

2018-ban a felhasználók átlagosan 144 percet töltöttek a közösségi médián naponta, ami a 2012-es évhez képest 62,5%-os emelkedést jelent. Ennyi idő alatt rengeteg olyan üzenet, bejegyzés, audiovizuális tartalom osztható meg a közösségi oldalakon, melyek tele vannak a rosszindulatú betolakodók számára értékes adatokkal. A legtöbben azt gondolják, túl jelentéktelenek ahhoz, hogy egy hacker megtámadja őket, pedig a szomorú valóság az, hogy nem létezik jelentéktelen célpont. Minden rendszer annyira erős, mint a leggyengébb pontja - azaz hiába védi egy ügyvezető az adatait, ha az asszisztense számítógépén keresztül a betolakodók képesek betolakodni vállalati hálózatára. A támadásokhoz szükséges információk legfőbb gyűjtőhelye pedig éppen az a közeg, amelyben legtermészetesebben mozgunk: a közösségi média. Emellett azzal is foglalkozunk, hogy miért a hirdetési csalások (ad fraud) hozzák a második legnagyobb bevételt a szervezett bűnözők számára a drogkereskedelem után világszerte. A GroupM tapasztalatai alapján a hirdetők részérő szerencsére már egyre nagyobb az igény az online hirdetések megjelenési körülményeinek ellenőrzésére, mérésére. Ez harmadik féltől származó, független mérési szolgáltatások igénybevételével valósulhat meg (például Integral Ad Science, DoubleVerify, Moat). Ezeket alkalmazva lehet meggyőződni arról, hogy minden elköltött hirdetési forint „jó" helyen, úgynevezett minőségi reklámmegjelenés formájában realizálódott-e. A magyar piacot szerencsére kevésbé érintik a hirdetési csalások, ám ez nem ok arra, hogy idehaza ne törődjünk a problémával. Más olyan tényezők is léteznek, amik miatt érdemes az ad verificaton-re figyelni, például a viewability. A rossz helyen vagy rossz időben megjelenő hirdetések számos veszélyt rejtenek magukban, akkor is, ha nem szándékos a hibás hely- vagy időválasztás. Az a tény, hogy a hirdetések közel 40 százalékát nem látják a fogyasztók, sokkoló lehet azok számára, akik frissen találkoznak a problémával. Szerencsére, az ad-verifaction-re specializálódott szolgáltatásokkal csökkenthető ez az arány és elkerülhető a magas bevételkiesés.