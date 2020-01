Február 4-től exkluzív dokumentumfilm sorozatérkezik az HBO GO-ra a McDonald´s Monopoly-játékával visszaélő, 24 millió dolláros csalás hihetetlen, ám igaz történetéről.

1989 és 2001 között egy „Jerry bácsi" néven emlegetett leleményes bűnöző sok millió dollárt lopott el a McDonald's népszerű Monopoly-játékának nyereményösszegeiből. Jerry ellopta az értékes társasjáték-cédulákat a McDonald'stól, kiválasztotta a nyerteseket, félrevezette a hatóságokat és részesedést kapott a bűnös úton szerzett nyereményekből. A csalást családtagok és barátok segítségével kezdte, később maffiakapcsolatokkal rendelkező volt fegyenceket és mit sem sejtő tettestársakat is bevont.

A McMilliók című hatrészes dokumentumsorozat február 4-én, kedden indul az HBO GO-n és február 6-án és HBO-n, és azután minden kedden új résszel jelentkezik. A sorozat az elképesztő, de igaz történet mélyére ás, és megszólaltatja azokat az FBI-ügynököket, akik fáradhatatlanul dolgoztak Jerry bácsi valós személyazonosságának kiderítésén és a csalás részleteinek feltárásán, a McDonald's vezetőit, akik maguk is a becsapás áldozatai voltak és idővel bekapcsolódtak a nyomozásba, a jövedelmező szerencsejátékba bevont alvilági figurákat, illetve a „nyerteseket", akik arról álmodoztak, hogy egyik napról a másikra milliomosok lesznek. Ez a tipikusan amerikai történet, amely 2001. szeptember 10-én ért véget, hogy aztán a másnapi események elhomályosítsák a jelentőségét, megmutatja a kapzsiság és pénzsóvárság időtlen hatalmát, ami rávesz embereket arra, hogy döbbenetes dolgokat tegyenek meg. Azok, akik nem tudtak nemet mondani a könnyen jövő pénz ígéretére, sok esetben a saját kárukon tanulták meg, hogy a lehetőség túl jó volt ahhoz, hogy igaz legyen – és a negatív következmények a mai napig rányomják a bélyegüket az életükre.

A McMilliók a kulcsszereplőkkel készült meglepő interjúk és beszédes videofelvételek sokaságát vonultatja fel. Láthatjuk többek között Doug Mathewst, a lehengerlő személyiségű, kezdő FBI-ügynököt, Gennaro „Jerry" Colombót, a hírhedt New York-i Colombo maffiacsalád tagját, az ő özvegyét, Robin Colombót, illetve az öccsét és sógornőjét, Frank és Heather Colombót, valamint több milliódolláros „nyertest", akik mind kitálalnak „a legnagyobb csalásról, amiről sosem hallottál".

1987-től kezdve a McDonald's és a Simon Marketing nevű cég együtt szervezte a Monopoly-játékot. A játékosok a McDonald's-termékek csomagolásán és magazinokban találhatták meg a társasjáték-cédulákat, melyek közül a nyerteseket be lehetett cserélni különböző nyereményekre, az ingyen hamburgertől kezdve egészen az egymillió dolláros pénzdíjig.

2001-ben az FBI floridai Jacksonville-ben található irodája kapott egy anonim tippet, mely szerint az egymillió dolláros nyertesek közül többen rokonok, akik egy „Jerry bácsi" által irányított, nagyszabású csalás résztvevői. Ahogyan a „Végső válasz művelet" kódnevű nyomozás egyre szélesebb körű lett, a helyettes főügyész, Mark Devereaux beleegyezett, hogy elegendő bizonyíték birtokában megindítja a büntetőeljárást, hiszen annak az esélye, hogy több egymással rokonságban álló ember nyerjen a lottón, elképesztően kicsi. „Senki sem tudta az igazságot a nyereményjátékkal kapcsolatban. Senki." – mondta Devereaux.

A McDonald's vezetőségét is sokkolta a csalás híre. „Teljesen ledöbbentem. Hogyan történhetett ilyesmi, és főleg: vajon a McDonald's-ból is részt vett valaki a csalásban?" – tette fel a kérdést Rob Holm, a McDonald's biztonsági főnöke.

Az FBI egyik különleges ügynöke, Doug Mathews fiatal, tettre kész kezdő volt, aki alig várta, hogy az íróasztal mögül kikerülve valamilyen izgalmas feladatot kapjon – és teljesült a kívánsága. Rendhagyó ötlettel állt elő, mégpedig azzal, hogy az FBI-osok tettessék magukat tévéstábnak, akik meginterjúvolják a „nyerteseket", akik remélhetőleg beleesnek az önvád csapdájába. Mathews engedélyt kapott, hogy bevonja Amy Murray-t, a McDonald's marketingvezetőjét, hogy segítséget nyújtson az FBI-nak az álfelvételek során. Nagyon ritkán fordul elő, hogy az FBI egy civilt is bevon egy titkos műveletbe, Murray részvételét mégis engedélyezték, és ahogyan ő maga mondta: „izgultam, de mindent beleadtam".

Ahogyan a nyomozás haladt, egyre több „nyertesről" derült ki, hogy a csalás résztvevője. Akadtak közülük, akiknek korábban is meggyűlt a bajuk a törvénnyel, például Andrew Glomb, aki kábítószer-kereskedő és szökevény volt, míg mások gyanútlanul keveredtek bele a bűncselekményekbe, ilyen volt George Chandler is, akit a saját, köztiszteletben álló nevelőapja húzott csőbe. És kettejük közt valahol félúton találjuk Gloria Brownt, a nehéz körülmények közt élő, egyedülálló anyukát, aki tudta, hogy ez az egész túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, de meggyőzte magát arról, hogy „a szerencse kopogtatott be" az ajtaján.