Elbúcsúztak az indexesek

"Nehogy bárki is komoly párhuzamokat keressen, mégis sokat jár mostanában az eszemben a Titanic egyik legendás sztorija, ami vagy igaz, vagy nem. A hajó süllyedt, mindenki tudta, hogy vége, de a zenekar az utolsó pillanatig tette a dolgát, végezte a munkáját. A sok legenda közül az egyik, hogy a zenekarvezető a Songe d'Automne című dalt húzatta a zenekarral, amit itt most meghallgathat. Legenda vagy sem, de a kollégáimra gondolva mostanában az a mondat is sokszor eszembe jutott, amivel állítólag a zenekarvezető búcsúzott: "Uraim, megtiszteltetés volt önökkel játszani". Én azzal köszönök el az Index minden olvasójától, hogy sziasztok, megtiszteltetés volt nektek játszani" - írja a posztban.