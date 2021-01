Elhallgattatnák a konzervatív hangokat

A Google és az Apple letiltotta a Facebookhoz és Twitterhez hasonló közösségi oldal, a konzervatív Parler applikációját, így nem lehet letölteni azt az áruházaikból. Közben az Amazon megszüntette a Parler webtárhely szolgáltatását, aminek eredményeként már egyáltalán nem érhető el az oldal - írja a V4NA Hírügynökség.

Az Apple indoklása az volt, hogy az ő felületükön nincs helye az erőszakkal való fenyegetésnek és illegális tevékenységnek. Ezért döntöttek úgy, hogy betiltják a Parler applikációt az Apple áruházban, amíg nem tisztázódnak a problémák.

Hasonlóan az erőszak szításával volt problémája az Amazonnak is, szerintük a Parler komoly veszélyt jelent.

A Google és az Apple kínálatában azonban továbbra is megtalálható a Twitter, pedig ezen a felületen igazán el tudnak szabadulni az indulatok – az utóbbi pár napban például az terjedt a közösségi oldalon, hogy akasszák fel Mike Pence-t, Trump alelnökét.

Kathy Griffin, humorista pedig még korábban posztolt egy képet, amin Trump véres fejével a kezében pózol – ezt a fotót aztán novemberben, és néhány nappal ezelőtt újra megosztotta.

Őt azonban nem tiltotta le a Twitter, ahogyan Trumppal tette.

A tiltás-hullámba pedig nem csak a közösségi oldalak szálltak be, hanem a Stripe nevű, pénzügyi tranzakciókkal foglalkozó vállalat is. A Stripe dolgozta fel többek között Trump kampányának a kifizetéseit, a kampány számláját azonban most felfüggesztették. Ez azt jelenti, hogy az emberek nem tudják online pénzügyileg támogatni Donald Trumpot és csapatát.