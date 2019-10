A szolgáltatás az első három hétben kizárólag a Telenor MyTV előfizetőknek érhető el.

Lépést tartva a videós tartalomfogyasztási szokások változásával, október 22-én elindult az RTL Magyarország új, prémium digitális szolgáltatása, az RTL Most+.

Az RTL Most+ digitális szolgáltatás csak meglévő televíziós előfizetés mellett vehető igénybe, aktiválásához a televíziós előfizetést nyújtó szolgáltatóknál igényelhető egyéni kód, amely az első hetekben kizárólag a Telenor MyTV előfizetők részére érhető el, azonban később a szolgáltatók köre folyamatosan bővül.

Az új, kibővített digitális szolgáltatás célja a felhasználói élmény fokozása, amelynek érdekében számos új funkcióval és tartalommal egészült ki az amúgy is népszerű platform. Ilyenek a HD-minőségű videók, és a Chromecast lehetőség is, melynek köszönhetően az RTL Most+ műsorai már a tévékészüléken is nézhetők. Emellett exkluzív, kizárólag ezen a platformon elérhető tartalmakkal, az RTL Magyarország csatornái élő adásainak követésével és hosszabb ideig visszanézhető műsorokkal várja a nézőket, amelyeket a megszokottnál jelentősen kevesebb reklám szakít meg.

Az első, kizárólag az RTL Most+-on elérhető tartalom a Nofilter című, saját gyártású, könnyed, epizódonként 15 perces, 10 részből álló vígjátéksorozat, ahol négy barátnőnek kell együtt szembenéznie a valósággal és a felnőtté válás nehézségeivel.