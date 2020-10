A Twitter precedens nélküli, az amerikai politikába is erősen beavatkozó cenzúrázási eljárását követő közfelháborodás a cégpolitikájának a módosítására kényszerítette a közösségi médiaplatformot. Ennek eredményeképpen a szólásszabadság kritériumai a korábbinál erősebben érvényesülhetnek, és a felhasználók nagyobb mozgásteret kapnak az általuk fogyasztott tartalmak megítéléséhez.

Közvetetten elismerve, hogy korábban korlátozták a szólásszabadságot, a Twitter módosította a cégpolitikáját, miután a vállalat nagy port kavart azzal, hogy a napokban letiltotta a felületein egy fősodrú lap, a New York Post egyik cikkét, amely Joe Biden amerikai elnökjelölt fiának a korrupciógyanús ügyeivel foglalkozott. Hunter Biden inkrimináló elektronikus levélváltása a férfi szervizbe adott laptopjáról került a lap tulajdonába, amely képeket is megosztott az e-mailekről. A Twitter először megakadályozta a cikk megosztását, ráadásul az olvasókat félrevezető módon a linkre kattintva nem az jelent meg, hogy a Twitternek kétségei volnának a közölt tartalom tényszerűségét illetően, hanem a "lehetséges, hogy nem biztonságos" kiírással inkább azt sejtették, hogy vírusveszélyt hordozhat a tartalom. Később azt a magyarázatot fűzték a tiltáshoz, hogy a cikk szerintük "hekkeléssel" - vagyis internetes hálózatba történő betöréssel - szerzett anyagokat tartalmaz.

Utóbbival kapcsolatos a 2018 óta hatályban lévő cégpolitika módosítása is. Vijaya Gadde, a Twitter egyik vezető munkatársa jelentette be a saját közösségi média oldalán, hogy ezentúl az ilyen bejegyzések esetében csak jelzik, hogy hekkelt tartalomról van szó, és csak azokat blokkolják, amelyeket maguk a hekkerek tettek közzé. Szavai szerint a magánélethez való jog és a szólásszabadság kritériumait szeretnék kiegyensúlyozottabbá tenni, s a jövőben nagyobb mértékben bízzák a felhasználókra, hogy maguk ítéljék meg a platform felületén keringő tartalmakat.

Azonban a Twitter bizonytalanságát mutatja: bár azt közölték, hogy a New York Post cikkét továbbra is blokkolni fogják, mert az szerintük túlzottan magánjellegű információkat tartalmaz, ám - ahogyan a Globalnews.ca felhívta rá a figyelmet - mégis osztható maradt a link. A privát tartalommal kapcsolatban egyébként arról van szó, hogy Hunter Bidenről is közzétett néhány személyes - de semleges - fotót a lap, azt bizonyítandó, hogy exkluzíz információkhoz - az elnökjelölt fia laptopjának tartalmához - jutottak.





Ugyanis - mint korábban megírtuk - Hunter Biden levelezéséből az derült ki, hogy az elnökjelölt fia azért mutathatta be apját a Burisma nevű ukrán energetikai cég vezetőinek néhány évvel ezelőtt, hogy Joe Biden - akkor még alelnökként - nyomást gyakoroljon az ukrán kormányzati tisztségviselőkre annak érdekében, hogy rúgják ki a Burisma esetleges korrupciós ügyeit vizsgáló főügyészt. A cikkben elsősorban egy 2015-ből származó e-mailre fókuszált, amelyben a Bursima egyik tanácsadója megköszönte Hunter Bidennek - aki 2014 és 2019 között volt a vállalat igazgatóságának a tagja -, hogy meghívta őt Washingtonba találkozni az alelnökkel. A Twitter botránykeltő moderálási eljárásának a súlyát mutatja, hogy az amerikai szenátus is foglalkozik az üggyel: a törvényhozó testület bírói bizottsága kedden szavaz arról, hogy behívják-e meghallgatásra Jack Dorsey-t, a Twitter vezérigazgatóját, aki egyébként már elismerte, hogy hamarabb kellett volna tájékoztatniuk a felhasználóikat a megosztások blokkolásának valós okáról.





Borítókép: illusztráció