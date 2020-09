Estélyi maszkok igazi seregszemléje lett az idei GLAMOUR Women of The Year gála

Tegnap este került sor tizenhárom éves történetének eddigi legrendhagyóbb GLAMOUR Women of The Year gálájára, amely ezúttal megannyi estélyi öltözethez illő, stílusos maszkot vonultatott fel vendégkörén.

Az idei GLAMOUR Women of The Year gála alkalmazkodott a 2020-as év rendkívüli egészségügyi kihívásaihoz. A megszokottnál szűkebb körben, a legkörültekintőbb egészségügyi óvintézkedések mellett zajlott a hazai divatélet közkedvelt eseménye, melyen idén kiemelt szerep jutott annak a kiegészítőnek, amely napjaink talán legfontosabb kellékévé vált: a védőmaszknak. A magazin vendégei stílusos „estélyi” maszkkal tették teljessé alkalmi öltözetüket, s ezzel nem csupán a biztonságos érintkezés jelentőségre hívták fel a figyelmet, de egyúttal tanúbizonyságát tették annak is, hogy a szép maszk öltözetet.

Illés Fanni

A korábbi évek hagyományaihoz híven a GLAMOUR gálán azok a fiatal tehetségek vehették át a magazin díját, akiket a magazin olvasói és követőtábora a leginspirálóbbnak tartott a tavalyi évben. Így lett az Év Divattervezője Cakó Kinga, Az Év Színésznője díjat Trokán Nóra vehette át, ezúttal virtuálisan. Az Év Énekesnője kategória nyertese idén Péterfy Bori lett. A magyar sportolónők között Illés Fanni győzedelmeskedett, Az Év Lakberendezőjének pedig Pataki Lilit választották. A tavalyi év fiatal vállalkozónői közül a közönség díját Kulcsár Edina érdemelte ki.

Az egyetlen kategória, melynek nyertesét a magazin szerkesztősége választja ki, Az Év Hősnője kategória. Díjazottja minden évben egy olyan hölgy, aki valamely jelentős társadalmi probléma megoldásért tesz kimagasló erőfeszítéseket és végez hatékony edukációs munkát. Az elismerést idén Gyurkó Szilvia, a gyermekjogok fokozottabb védelméért dolgozó Hintalovon Alapítvány alapítója kapta.

A magazin olvasói élő online adásban követhették az eseményeket.

"A GLAMOUR Women of the Year díjátadó idén természetesen nem olyan, mint általában, hiszen az egész évünk a járvány elleni küzdelem jegyében telik. Hagyományosan márciusban tartjuk a díjátadót, melyen a GLAMOUR olvasói ismerik el a példaképeket. Ezzel a rendezvénnyel a nők nők melletti kiállását szeretnénk divatba hozni. Nők és férfiak között nincs különbség a tehetség tekintetében, de úgy érezzük, hogy még mindig szükség van arra, hogy ezt tudatosítsuk, és minél többször nyilvánosan is elismerjük a nők sikereit. Így a nőknek egyre nagyobb befolyásuk lesz a társadalomban, önálló döntéseket hozhatnak, és ez nemcsak a női jogokra, de a gyermekjogokra is jó hatást gyakorol majd" – foglalta össze a rendezvény küldetését Maróy Krisztina, a GLAMOUR magazin főszerkesztője.

Az idei gála a legkörültekintőbb egészségügyi óvintézkedések mellett zajlott: a megszokottnál szűkebb vendégkörrel, a biztonságos távolságtartást lehetővé tévő térben került sor a rendezvényre, amelyen szigorú beléptetési szabályok és a kötelező maszkviselés betartásával vehettek részt a vendégek, és természetesen a teljes szervezői és technikai stáb is.