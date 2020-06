„Ez a kilövés kulcs a jövőbe″ – interjú Mike Massimino asztronautával

2011 óta először küldött Amerika embert az űrbe, a nézők pedig élőben követhették a történéseket. Milyen pluszt ad a Discovery műsora az eseményhez, mit érdemes tudni róla?

A műsor a tényleges fellövés legjobb pillanatain túl az előkészületekbe is betekintést enged. Rengeteg háttérinformáció hangzik el az ötlettől a tervezésen keresztül egészen az űrrakéta megvalósításáig. Készültek exkluzív interjúk is a szakma legnagyobbjaival, sőt, a nézők még a kulisszák mögé is betekintést nyerhetnek. Hatalmas élmény volt végigkövetni mind a kilövést, mind az odáig vezető utat. Részt vettem már néhány hasonló projektben és jó volt újra látni embereket a régi csapatból. Ugyanazzal a rendezővel és producerrel dolgoztam, mint korábban, találkoztam rég nem látott barátokkal, kollégákkal és még Katy Perry is feltűnt egy rövid időre.

Mérnökként végeztél, majd tudósként és később űrhajósként kerültél egyre közelebb az űrutazás megismeréséhez. Mikor döntötted el, hogy ennek a témakörnek szenteled az életed?

Azt hiszem, amikor kisgyerekként megláttam Neil Armstrongot a Holdon sétálni, akkor értettem meg, mennyire fontos munka az, amit az űrkutatók végeznek. Úgy gondoltam, nem történik jelentősebb dolog a világban és része akartam lenni. Könyvtárba jártam és múzeumba a szüleimmel, hogy minél többet tanuljak. Arról álmodtam, hogy egyszer én is asztronauta leszek. Ez volt számomra a legfontosabb, a világűr felfedezése. Tudtam, ha űrhajós nem is lehetek, akkor a háttérben fogok dolgozni és segítem a munkájukat.

A nézők leginkább a Hubble teleszkóp megjavítása miatt ismerhetnek. Milyen érzés része lenni a történelemnek?

Ez volt a munkám egyik legfontosabb pillanata, máig hálás vagyok, hogy lehetőségem nyílt rá. Űrhajósként egy bizonyos űrprogram szakaszának vagy a része. Voltak az elsők, akik kijutottak az űrbe, majd a második szakasz, akik már a holdon is jártak és így tovább. Én leginkább az űrrepülő, az űrállomások és a Hubble korszak részeként váltam ismertté. Nagyon izgalmas időszak volt. Különleges csapat tagja voltam, akikkel egy jelentős programot sikerült véghez vinnünk.

Az űrutazás gondolata rengeteg embert foglalkoztat. Mit gondolsz, megvalósulhat 100 éven belül az űrturizmus jelensége?

Bár sokan álmodnak róla, a technika jelenleg még nem tart ott. Voltak elképzelések korábban arról, hogy a Hilton lesz az első, amely szálloda láncot visz az űrbe, és a nagy repülő társaságoknak is lenne saját turista űrhajójuk. A szükséges technológia jelenleg is fejlesztés alatt áll. Ez a kilövés kulcs a jövőbe. Egy elképesztő eredmény, amely új kapukat nyithat meg. Egy lépéssel közelebb kerültünk az álmok megvalósításához.

Milyen az élet az űrben? Megváltoztak az étkezési vagy az alvási szokásaid, amíg fent voltál?

Nekem minden ugyanolyan maradt. Egy másik űrhajóssal ketten voltunk az egyetlenek, akik még híztak is az űrben töltött idő alatt. Mit mondhatnék? Szerettem a fenti ételeket is. A legjobb formámban voltam a kilövések előtt és nem híztam annyit, ami befolyásolt volna a küldetések során. Az alvás már nehezebb kérdés. A második repülésemkor már többet sikerült aludni, mivel akkor már tudtam mire számíthatok. Az űrsiklón hálózsákokat rögzítettünk a hajó belső terének biztos pontjaihoz, olyan volt, mint egy ottalvós buli. Az űrállomásokon, ahol akár hónapokat is töltesz már külön alvó fülkék vannak, benne a hálózsákokkal. A rögzítés itt is fontos, hiszen nem akarsz éjszaka nekirepülni valaminek alvás közben. Bár a hálózsákban is lebegsz, meglepően kényelmes tud lenni.

2012-ben fejezted be űrhajós pályafutásod. Nem hiányzik?

Néha igen, de nem annyira, hogy visszamennék. Jó döntésnek érzem a visszavonulást. 18 évig szolgáltam, az elegendő idő. Ez egy olyan szakma, ahol mindig tart egy folyamat, aminek része vagy, majd tovább adod a következő generációnak. Én ezt tettem.