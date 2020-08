Ez vár a héten az Eurosporton

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ: ÉLŐ

A 72. alkalommal megrendezett Critérium du Dauphiné-n a világ legjobb kerékpárosai öt szakaszon mérik össze tudásukat. A Tour de France legutóbbi három győztese (Egan Bernal, Geraint Thomas és Chris Froome) az Ineos Csapat tagjaként, a francia alpokban, több mint 795,5 km-es után, a Mont Blanc lábánál, Megève-ben fejezi be a versenyt. A várható 18:30-as befutót egyetlen kerékpár rajongó sem hagyhatja ki.

Időpont: augusztus 12 – 16. 14:45, Eurosport 2

FORMULA E: BERLIN: ÉLŐ

Az elektromos száguldás legjobbjai a héten az egyedülálló berlini Tempelhof Repülőtér versenypályáján folytatják a küzdelmeket, amelyet a nézők az Eurosport 1 képernyőjén élőben is nyomon követhetnek. Mivel a portugál Antonio Felix Da Costa nyerte meg a hatodik forduló első két versenyét – és jó úton halad a harmadik versenygyőzelem bezsebelése felé is – lassan borítékolhatóvá válik a bajnoki cím megszerzése is. A rajongók az Eurosport applikáción, vagy az Eurosport.com oldalon keresztül folyamatosan nyomon követhetik a bajnokság aktuális állását és versenyeit.

Időpont: augusztus 12 – 13. 19:00, Eurosport 1

GIRO DI LOMBARDIA: ÉLŐ

A Giro di Lombardia utolsó állomása az öt legnagyobb presztízzsel rendelkező egynapos országúti kerékpárversenynek. A 114. alkalommal megrendezésre kerülő verseny 243 kilométeres távval és 4000 méteres szintkülönbséggel várja szombaton, 16:50-től az Eurosport nézőit. Igazán izgalmas csatára számíthatunk, hiszen az Alpecin–Fenix csapat tagja Mathieu van der Poel, a Quick-Stepes, Remco Evenepoel valamint Vincenzo Nibali és a 2019-es győztes Bauke Mollema a Trek–Segafredo-ból is részt vesznek az olasz országúti kerékpárversenyen.

Időpont: augusztus 15. 16:50, Eurosport 2

GRAN PIEMONTE: ÉLŐ

A Gran Piemonte országúti verseny is része az Eurosport száznapos élő kerékpáros közvetítéssorozatának, amely a Strade Bianche-val kezdődik és egészen a Vuelta utolsó napjáig, november 8-ig tart. A 2019-es Tour de France győztes, Egal Bernal a tavalyi Gran Piemonte versenyt is győzelemmel zárta, ám idén még izgalmasabb lesz a verseny, hiszen Bernal nem indul az olasz Appenninekben zajló versenyen.

Időpont: augusztus 12. 16:50, Eurosport 2