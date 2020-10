Fokozódik a francia-török konfliktus, most a hírhedt francia szatirikus lap öntött olajat a tűzre.

Gúnyrajzot tett közzé legújabb számában a Chalie Hebdo című szatirikus lap Recep Tayyip Erdoganról - adta hírül a V4NA hírügynökség. Az újság legújabb karikatúrájával túl messzire ment a török elnök kommunikációs igazgatója szerint, mivel a rajzon a politikus hiányos öltözékben és egy még hiányosabb öltözetű nő társaságában szerepel. Törökország jogi és diplomáciai lépésekre készül.





A legfrissebb szám címlapján a szerkesztők Erdogan török elnököt ábrázolják, aki alsónadrágban, egy doboz sörrel a kezében, cinkos mosollyal az arcán fellibbenti egy muszlim fejkendős nő szoknyáját, felfedve annak csupasz fenekét. A nő nevetve prófétának nevezi a politikust, aki a képhez készült felirat szerint a magánéletben nagyon vicces.

A gúnyrajzra azonnal reagált a török elnök kommunikációs igazgatója, Fahrettin Altun, aki elítélte a kiadványt, amely szerinte rasszista és gyűlöletkeltő, egy olyan iszlamofób és intoleráns kulturális környezet terméke, amely Emmanuel Macron muszlimellenes programjának köszönhető.

French President Macron’s anti-Muslim agenda is bearing fruit! Charlie Hebdo just published a series of so-called cartoons full of despicable images purportedly of our President. We condemn this most disgusting effort by this publication to spread its cultural racism and hatred.