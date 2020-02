Februári kódolatlan hetek a MinDig TV-n

A LiChi TV a kódolatlan időszakban régi nagy kedvencekkel és számos új tartalommal várja a gasztronómia szerelmeseit. A torkos csütörtök apropóján a legnagyobb közönségkedvenc filmeket tűzik műsorra. Február 20. és 23. között négy mozival jön a „torkos hétvége". Február 20-án, 21:00-tól országos premierrel érkezik a Teljesen idegenek című olasz film. Pénteken 21:00-tól a Bridget Jones naplója, majd szombaton és vasárnap szintén 21 órai kezdettel a Derült égből fasírt és a Derült égből fasírt: A második fogás kerül képernyőre.

Február 17-től minden hétköznap 18:50-től új tartalomként lesz látható a Masterchef Junior. A csatorna a sorozatok kedvelőire is gondolt. Két országos premier érkezik a kódolatlan időszakban: február 16-tól 17:50-től dupla résszel jön minden nap a Late Nite Eats – A város sosem alszik című amerikai gasztro-reality-sorozat. Szintén február 16-án indul útjára a Tom Kerridge – A tartós fogyás titka című gasztro-reality-je, amely hétvégente érkezik majd dupla részekkel 18:50-től. A fentieken kívül szintén országos premierrel érkezik február 29-től még egy Tom Kerridge sorozat jön Újratervezés címmel, amely szintén hétvégén kerül adásba 18:20-tól. A már megszokott saját gyártású tartalmakkal is találkozhatnak a nézők a csatornán, úgy mint: a Hal a tortán, a Hentesek, a Konyhatündér – Marton Adrival, az Ízes élet és a Stahl konyhája c. műsorok.

A Spektrum csatornán februárban két kiemelt tematika kap szerepet, így a műsorok is ezekre a témákra épülnek. Két izgalmas sorozat érkezik a világ legelszigetelten élő emberiről. Az Élet a fagypont alatt c. műsorban a világ leghidegebb szegleteit mutatja be. A Vademberek Ben Fogle-lal című műsor egy kalandorról szól, aki önszántából fordított hátat a nyugati társadalom csapdáinak és a világ egyik legelszigeteltebb helyszínei egyikén építette fel otthonát. A másik nagy tematika a környezetvédelem és a klímaváltozás köré épül. A Klímakatasztrófa küszöbén, a Műanyagtenger, az Összefüggő óceán és a Bálnagyilkos műanyag című filmek mind arra keresik a választ, hogy mit hoz a jövő a környezetvédelem területén és, hogy mit tehetünk mi emberek a környezetünk és a természeti kincseink megóvásáért.